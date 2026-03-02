[VIDEO] Así fue el encuentro del gendarme Nahuel Gallo con su hijo en Argentina tras su liberación

El gendarme Nahuel Gallo se reencontró con su esposa, María Alexandra Gómez, y con su hijo Víctor, de apenas 3 años.

Minutos después de las 4:30 de la madrugada de este lunes, el gendarme Nahuel Gallo aterrizó en Argentina luego de haber estado en cautiverio durante 448 días en El Rodeo 1, como rehén del gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela.

En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, lo esperaban su esposa, María Alexandra Gómez, y su hijo Víctor quien cumplió tres años semanas atrás. Según se observa en el video al que tuvo acceso Infobae, el gendarme abrazó fuertemente a su hijo al descender del avión que lo devolvió a la Argentina.

En el lugar, también estuvieron presentes la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la senadora nacional Patricia Bullrich; el canciller Pablo Quirno; y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

Así fue el primer abrazo entre Nahuel Gallo, @gg_alexand95764 y su hijo Víctor. pic.twitter.com/DBKIzSf1pa — Elisa Trotta (@EliTrotta) March 2, 2026 La liberación de Gallo tras más de un año detenido en Venezuela fue confirmada públicamente por su esposa, María Alexandra Gómez, quien celebró a través de las redes sociales: "Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas. Gracias a todos por estar pendientes". El reencuentro anticipa el fin de una etapa marcada por la incertidumbre y la lucha por su libertad, según relató Gómez a este medio.

La confirmación de la llamada y el inminente regreso a casa fueron recibidos por Gómez con “risas, alegrías y una mezcla de alivio y esperanza”, según detalló en diálogo telefónico con Infobae. En esa comunicación quedó confirmado que Gallo se encontraba hasta entonces en el centro de detención El Rodeo 1. La voz directa de la familia fue relevante también en el proceso: durante una entrevista radial en Radio Del Plata, Gómez narró que fue en ese momento cuando recibió la llamada clave desde Venezuela.