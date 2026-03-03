Conmoción por la muerte de una exreina del Carnaval

La histórica pasista fue despedida con profundo dolor

La noticia enluta a toda la comunidad del Carnaval. La histórica pasista fue despedida con profundo dolor

Teresita Pighetti falleció este domingo a la medianoche en la ciudad de Colón tras complicaciones de salud. La histórica pasista fue reina de la comparsa Papelitos y figura de apertura en Marí Marí, en el Carnaval de Gualeguaychú.

Su deceso ocurrió minutos antes del desfile final de la edición 2026 en el Corsódromo de Gualeguaychú.

La artista padecía una afección medular severa que se agravó por una infección bacteriana durante su internación.