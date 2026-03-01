Las versiones detrás del encuentro de Kanki y Daniela en el carnaval de "Chimbas Brilla Alto": gestos previos y fotos cuidadas

El intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, estuvo con la celebración. La jefa comunal también participó del evento que tiene el nombre del oficialismo provincial.

El sábado, el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, participó del Carnaval de la Villa Observatorio, en Chimbas. El oficialista fue invitado por el concejal Eduardo Núñez, que está bajo su ala y que es opositor dialoguista en el departamento. En el evento también estuvo la jefa comunal, Daniela Rodríguez, pese a que en la previa se había especulado sobre una posible ausencia. ¿El primer acercamiento público entre los comuneros?

La celebración carnavalesca estuvo organizada por la agrupación "Chimbas Brilla Alto", un nombre pensado en alusión al eslogan del Gobierno provincial desde el 2023, "San Juan Brilla Alto". Desde un primer momento la idea era marcar cierta distancia con el tradicional carnaval chimbero que pasó hace unas semanas. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Tanto el oficialismo provincial como el municipal, de corte peronista, asistieron al evento.

image El encuentro quedó registrado en una foto. Tanto Kanki -apodo del santaluceño- como Rodríguez evitaron subir contenido conjunto a redes sociales. El primero compartió fotos con la gente, con Núñez, con el diputado proporcional Daniel Ripoll e indirectamente con la chimbera. La segunda publicó un video en el que saluda a la gente y a las comparsas. Apenas de refilón se ve al jefe comunal con la camiseta de un equipo de fútbol. Amén de eso, existen dos interpretaciones: una natural, acorde a los hechos; otra política.

Orrego y Rodríguez estuvieron en el mismo lugar y compartieron el palco en la Villa Observatorio. Es obvio que hubo saludos y charla. Políticamente, están en veredas opuestas. Pero el santaluceño tuvo un gesto con la intendenta. Cuando la dirigente peronista vetó el Presupuesto 2026 que sancionó el bloque Chimbas Te Quiero, el concejal Núñez, de Cambia San Juan, no insistió en la promulgación de la ley de leyes. Es decir, bancó el veto.

image No es un tema de la Casa de Gobierno. Las autoridades provinciales tomaron distancia del conflicto entre justicialistas. El choque entre Rodríguez y el Concejo Deliberante, dominado por el exoficialismo del Chimbas Te Quiero no es motivo para interferir ni política ni institucionalmente. Sin embargo, Kanki eligió colaborar con un gesto a través de Núñez. El edil, ya por motu proprio, también ayudó a la intendenta en la sesión del viernes pasado, cuando el bloque mayoritario intentó modificar el reglamento interno del Concejo.