Chimbas: lo acusaron de dispararle a su exsuegra, ahora lo condenaron  por destruir el auto de su cuñado

Una nueva audiencia volvió a sentar en el banquillo a Jorge Adrián Rivas en Tribunales de San Juan. Esta vez no fue por el grave antecedente que lo tuvo prófugo durante más de dos semanas, sino por un episodio de violencia ocurrido en el departamento Chimbas , donde terminó rompiendo a piedrazos el auto de su cuñado.

El hecho se produjo en la zona de Alfonso XIII , cuando un hombre de apellido Pereyra — hermano de la actual pareja de Rivas — se acercó hasta la vivienda que ambos comparten con la intención de comprar hierro, actividad a la que se dedica el ahora condenado. Lo que parecía una simple negociación derivó en una discusión que escaló rápidamente.

Según fuentes judiciales, la relación entre Rivas y la familia de su pareja nunca fue buena. En medio del altercado, el acusado tomó piedras y comenzó a arrojarlas contra el vehículo de Pereyra. El ataque dejó destrozado el parabrisas y dañadas las ventanillas del conductor y del acompañante.

Por este episodio, Rivas fue trasladado a Tribunales para la audiencia de formalización. Sin embargo, lejos de recuperar la libertad, terminó detenido tras arribar a un acuerdo de juicio abreviado.

El fiscal de la UFI Delitos Genéricos, Adrián Riveros, junto a la ayudante fiscal Eliana Roca y la colaboradora Paula Soto, acordaron con el abogado defensor Rubén Ponce una pena de 15 días de arresto efectivo. La jueza Flavia Allende homologó el acuerdo y dejó asentado en la sentencia la reincidencia del acusado en conductas delictivas.

El antecedente: disparó contra su exsuegra y estuvo 16 días prófugo

Rivas ya había estado en el centro de la escena judicial en diciembre pasado, cuando fue acusado de intento de homicidio tras disparar contra la casa de su expareja en Santa Lucía. En ese ataque, la bala atravesó la puerta e impactó en el hombro de su exsuegra, quien sufrió una herida que, afortunadamente, no resultó de gravedad.

Luego del hecho, permaneció prófugo durante 16 días hasta que fue detenido en Villa del Milagro, en Chimbas, en un operativo realizado por personal de la UFI Delitos Especiales. Posteriormente quedó a disposición de la UFI CAVIG, que lleva adelante la investigación por el presunto intento de femicidio.

Durante su detención, vecinos del lugar reaccionaron con enojo y arrojaron piedras contra los efectivos policiales, aunque no se registraron heridos.