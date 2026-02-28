Recuperan motocicleta robada en Rawson y detienen a un hombre

Una motocicleta con pedido de secuestro por hurto calificado fue recuperada en Rawson. Intervino la Sección Sustracción de Automotores y quedó un detenido.

La motocicleta robada en Rawson fue secuestrada por personal de la Sección Sustracción Automotores tras constatar el pedido judicial vigente.

Un nuevo procedimiento policial permitió recuperar una motocicleta robada en Rawson y dejar a un hombre a disposición de la Justicia. El operativo fue realizado por la Sección Sustracción Automotores y Autopartes, que detectó que el rodado tenía pedido de secuestro vigente por una causa de hurto calificado iniciada en diciembre de 2025.

El procedimiento se concretó en el departamento Rawson, en inmediaciones de avenida España, entre calles Devoto y Calvento, donde los efectivos entrevistaron a un ciudadano de apellido Castillo (52), quien circulaba en una motocicleta Zanella ZB RT 110cc.

Hurto calificado y pedido de secuestro vigente Durante la verificación física del rodado, los especialistas extrajeron los dígitos identificatorios del motor y del cuadro para cotejarlos en el sistema policial. Allí confirmaron que el vehículo tenía pedido de secuestro vigente desde el 2 de diciembre de 2025, en el marco de una causa caratulada como “Hurto Calificado”.

La investigación cuenta con intervención de la Comisaría 3° y de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Contra la Propiedad, que tomó conocimiento inmediato del hallazgo.