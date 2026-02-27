Banda de falsos policías que realizó entraderas en Pocito y Rawson: la insólita coartada del supuesto líder

La causa que investiga a una banda de falsos policías sumó un capítulo llamativo en Tribunales . Ezequiel Maximiliano Laciar , acusado de liderar el grupo ilícito que realizaba violentas entraderas en Pocito y Rawson, dio una insólita explicación como coartada ante el juez.

Ante el magistrado Juan Gabriel Meglioli , el imputado por robo agravado por el uso de arma de fuego sostuvo que el día en que fue detenido, en un domicilio de Chimbas , había salido de su casa porque vio a un grupo de personas dejar una bolsa con armas de fuego . Según su versión, cuando salió para observar esa situación, la Policía lo aprehendió, dando a entender que nada tenía que ver con los hechos investigados .

Sin embargo, la declaración no tiene validez probatoria y la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad mantiene firmes sus sospechas . Los investigadores, encabezados por los fiscales Claudia Salica y Cristian Catalano , indicaron que resta realizar una rueda de reconocimiento y que ya fueron identificadas otras seis personas como presuntos integrantes de la banda : cinco hombres y una mujer.

Por ese motivo, y para evitar que el imputado pueda entorpecer la pesquisa, la fiscal Salica solicitó la prórroga de la prisión preventiva por 45 días más , planteo que fue concedido por el juez pese a la oposición de la defensa, ahora a cargo del abogado Alejandro Castán , quien reemplazó al defensor oficial Hugo Trigo .

Laciar está sindicado como el presunto jefe de la banda , que simulaba operativos para ingresar a casas con la excusa de buscar delincuentes . El acusado habría entrado con indumentaria de la agencia de gobierno de los Estados Unidos.

En el primer hecho, ocurrido el 21 de noviembre a las 15 horas en el barrio Villa Libertad, en Pocito, los sospechosos se presentaron con remeras similares a fuerzas de seguridad y una mujer que fingía ser policía. Cuando el propietario pidió una orden judicial, Laciar habría extraído una pistola Bersa calibre 9x19 mm, apta para el disparo, y forzado el ingreso. El botín rondó los 150.000 pesos y el dueño de casa debió recibir asistencia médica tras descompensarse.

El segundo episodio ocurrió el 15 de diciembre por la noche en Médano de Oro, en Rawson. Bajo la misma modalidad, redujeron a una mujer de 65 años y a su esposo, los ataron y, mediante amenazas con el arma metalizada, sustrajeron cerca de 1.400.000 pesos en efectivo, una cadena de oro macizo, celulares, una notebook, una cámara fotográfica, relojes y otros efectos personales. En total, se estima que se alzaron con alrededor de 1.550.000 pesos, más bienes cuyo valor no fue determinado oficialmente.

La detención del líder de la banda de los falsos policías

Laciar fue detenido el 30 de diciembre, pasadas las 16, en el barrio Pampa de Chimbas. Durante el procedimiento se secuestró un celular Motorola G20, que será sometido a peritajes.

En una audiencia previa, el juez de Garantías Pablo Leonardo León ya había dispuesto cinco meses de Investigación Penal Preparatoria y prisión preventiva por dos meses, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, el uso de arma de fuego y los antecedentes del imputado.

Prórroga de la prisión preventiva a Ezequiel Maximiliano Laciar

Es que el presunto jefe de la banda cuenta con una condena previa de un año de cumplimiento condicional por abuso de arma de fuego, dictada en agosto de 2024. Con la nueva prórroga concedida por el juez original de la causa Meglioli (ya que León actuó durante la feria judicial) el presunto líder de la banda continuará alojado en el Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza una investigación que aún tiene pericias técnicas, análisis del celular y nuevas declaraciones pendientes.

La causa sigue abierta y, más allá de la llamativa coartada, en Fiscalía aseguran que las pruebas reunidas hasta el momento ubican a Laciar en el centro de una organización que habría montado una puesta en escena para cometer entraderas violentas en distintos puntos del Gran San Juan.