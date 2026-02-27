Se hizo pasar por psicólogo y le dio un certificado falso a una menor: deberá pagar $200.000 y hacer tareas comunitarias

Un hombre fue imputado por usurpación de grado, títulos y honores luego de hacerse pasar por psicólogo y extender un certificado para justificar inasistencias escolares de una joven de 17 años. La Justicia resolvió formalizar la investigación y suspender el proceso a prueba por un año , imponiéndole reglas de conducta y una reparación económica.

De acuerdo a la investigación, el 24 de agosto de 2025 una mujer contactó por WhatsApp a Leandro Emanuel Ruarte , quien fue recomendado como psicólogo, con el fin de obtener un certificado para presentar en un colegio del ámbito privado de Capital y justificar inasistencias por un cuadro de ansiedad.

Tras una entrevista en un café céntrico, el sujeto envió por celular un certificado que llevaba firma y sello con la leyenda “Lic. Emanuel L. Ruarte – Psicólogo M.N. 85720” , indicando “72 horas de reposo para evitar una secuencia de ansiedad o pánico” .

El documento generó sospechas en las autoridades del establecimiento, que consultaron al Colegio de Psicólogos de San Juan . Desde esa entidad confirmaron que Ruarte no se encontraba matriculado en la provincia .

Además, al consultar el Registro Público de Graduados Universitarios del Ministerio de Educación de la Nación, se informó que el imputado posee título de Licenciado en Ciencias de la Educación con orientación en Gestión de Instituciones Educativas , expedido por la Universidad de Congreso , pero no registra título habilitante como psicólogo .

La audiencia y suspensión de juicio a prueba del psicólogo trucho

El 25 de febrero se realizó la audiencia de formalización y suspensión del proceso. En esa instancia, el juez resolvió tener por formalizada la Investigación Penal Preparatoria contra Ruarte como autor material del delito previsto en el artículo 247 del Código Penal, en perjuicio de la Administración Pública. Además, le impuso la prohibición de salir de la provincia sin autorización judicial como medida de coerción.

Asimismo, dispuso la suspensión del proceso a prueba por el término de un año, bajo determinadas reglas de conducta. Entre ellas, fijó el pago de 200.000 pesos como reparación simbólica, suma que deberá ser abonada en una sola cuota antes del 10 de marzo ante la Oficina de Medidas Alternativas.

También se ordenó que el imputado cumpla 30 horas de tareas comunitarias en la Municipalidad de la Capital, las que deberán realizarse dentro de los seis meses contados desde el 1 de marzo. Finalmente, se ofició a la División Antecedentes Personales para que el acusado sea debidamente prontuariado.