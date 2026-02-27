Tragedia en Mendoza: murió un operario que trabajaba en los preparativos de la Fiesta de la Vendimia

El hombre se descompensó y, a pesar de los intentos por salvarle la vida, perdió la vida.

Un joven técnico falleció este jueves luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba en el Teatro Griego Frank Romero Day, en la Ciudad de Mendoza. El hecho ocurrió en pleno preparativos para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 en su edición número 90.

Un centenar de personas vienen trabajando en el armado del anfiteatro para llevar a cabo el Acto Central de la fiesta más importante del país, que se realizará el próximo sábado 7 de marzo. Durante los trabajos, el hombre sufrió un desequilibrio de su cuerpo por razones que aún se desconocen.

Según la información preliminar, el trabajador se descompensó en el lugar y fue asistido de inmediato por una ambulancia que ya estaba en el predio. El personal médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante el traslado de urgencia.