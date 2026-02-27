Un hombre fue condenado a pasar casi 3 años en el Penal de Chimbas por robar una pileta de lona en Rivadavia

Luego del hecho delictivo, fue sorprendido horas después del hecho caminando con la pileta desarmada debajo del brazo.

Un hombre fue condenado a 2 años y 9 meses de prisión efectiva tras ser hallado culpable de un robo ocurrido en La Bebida, Rivadavia, donde sustrajo una pileta de lona de una vivienda particular. La condena que lo envía al Servicio Penitenciario Provincial se debe a que es reincidente.

De acuerdo a la investigación de la UFI de Delitos Contra la Propiedad, el hecho ocurrió en enero de 2025, en horas de la madrugada, cuando Ezequiel Alejandro García Fernández ingresó a una vivienda ubicada en el Barrio Marquesado, y sustrajo una pileta de lona, con estructura de caños metálicos y capacidad de 500 litros.

Lo detuvieron con una pileta de lona robada en Rivadavia Horas más tarde, alrededor de las 8.30 de ese mismo día, personal policial entrevistó a un hombre que circulaba por inmediaciones de Pellegrini e Ignacio de la Roza, en Rivadavia, quien caminaba llevando entre sus brazos la pileta desarmada, que había sido denunciada como robada.