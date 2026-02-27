Caso Loan: definen la fecha del juicio con 17 imputados entre los que está el sanjuanino Carlos Pérez

La causa por la desaparición de Loan Danilo Peña entra en una etapa decisiva. Este viernes, el Tribunal Oral Federal de Corrientes dará un paso clave para avanzar hacia el juicio oral que investigará qué pasó con el nene de 5 años visto por última vez en junio de 2024. Entre los imputados está el sanjuanino Carlos Pérez.

"Si hubo un pacto de silencio, es un pacto cruel", manifestó Schaefer y sobre el encuentro que tuvo con la familia del pequeño Loan, afirmó que "sienten una angustia impresionante" declaró a medios radiales el fiscal federal Carlos Schaefer.

Finalmente, manifestó que "estamos llegando a un debate oral y público para saber que hicieron con loan, eso es lo que todos estamos esperando" dijo el fiscal del Caso Loan.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes realizará la audiencia preliminar que marcará el inicio formal del camino al debate oral por la desaparición de Loan Danilo Peña . El chico fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio .

La audiencia será virtual y se transmitirá por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación . En esta instancia, los jueces deberán definir qué pruebas y qué testigos serán admitidos en el juicio oral.

Además, se espera que fijen la fecha de inicio del debate, que aún no fue confirmada.

Carlos Perez 2602 Carlos Pérez y su esposa María Victoria Caillava está imputados en los partícipes de la desaparición de Loan Peña.

17 imputados y dos causas acumuladas

En el juicio se ventilarán dos causas acumuladas. En total, 17 personas están imputadas por los delitos de sustracción, ocultamiento y posibles maniobras de encubrimiento posteriores a la desaparición del menor.

La Justicia ha dividido la responsabilidad de los acusados en dos grupos diferenciados según su grado de participación y el delito cometido.

1. Imputados por sustracción y ocultamiento: son las siete personas que estuvieron presentes en el almuerzo o en los momentos inmediatos a la desaparición en el naranjal. Sobre ellos recae la acusación principal:

Laudelina Peña (tía del menor)

Walter Maciel (excomisario de 9 de Julio)

Victoria Caillava y el sanjuanino Carlos Pérez (el matrimonio que participó del almuerzo)

(el matrimonio que participó del almuerzo) Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel “Fierrito” Ramírez.

2. Grupo por entorpecimiento y falso testimonio: Este segundo grupo, compuesto por diez personas, está acusado de desviar la investigación y obstaculizar el proceso judicial:

Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

La prueba y los testigos

Durante la audiencia, los magistrados resolverán sobre la admisibilidad de la prueba ofrecida por la fiscalía, la querella —que representa a los padres del niño— y las defensas.

En un primer momento, la fiscalía había propuesto más de 700 testigos, pero la nómina se redujo finalmente a 161, mientras que otros testimonios serán incorporados por lectura.

Un caso que conmocionó al país

La desaparición de Loan generó una fuerte conmoción en Corrientes y en todo el país. El niño fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, luego de compartir un almuerzo en la casa de su abuela Catalina. Tras la comida, se dirigió a un naranjal junto a adultos y otros chicos, y nunca regresó.

Desde entonces, la investigación incluyó declaraciones de familiares y vecinos, peritajes, análisis de dispositivos electrónicos, informes técnicos, pedidos de colaboración internacional y rastrillajes en distintas zonas. Sin embargo, Loan nunca fue hallado.

En las últimas semanas, incluso surgieron versiones que indican que el nene podría estar enterrado en un cementerio rural, una hipótesis que forma parte de las líneas bajo análisis en el expediente.