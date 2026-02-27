Rawson: condenaron a un mecánico por abusar sexualmente de su hijastra de 8 años

El imputado admitió los hechos de abuso sexual ocurridos en Rawson y deberá cumplir estrictas reglas de conducta para no ir a prisión.

El acusado de abuso sexual en Rawson llegó en libertad a Tribunales y se retiró en la misma condición, auque con una condena encima.

Un mecánico y metalúrgico fue condenado este viernes 27 de febrero de 2026 a tres años de prisión de cumplimiento condicional por el delito de abuso sexual agravado en perjuicio de su hijastra de ocho años de edad, en un caso ocurrido en el departamento Rawson.

La sentencia fue dictada por la jueza Verónica Chicón, quien homologó un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa del imputado.

El caso de abuso sexual que conmueve a Rawson La investigación estuvo a cargo del fiscal Raúl Iglesias, quien intervino tras la denuncia radicada en enero de este año ante el organismo especializado en la atención de víctimas. A partir de las medidas probatorias reunidas durante la pesquisa, la Fiscalía sostuvo la existencia de los hechos denunciados.

Según se expuso en audiencia, los episodios ocurrieron en dos domicilios del departamento Rawson. Por tratarse de un caso que involucra a una menor, no se difunden datos que permitan identificar a la víctima ni a su entorno, en cumplimiento de la normativa vigente.

Tras la formalización del caso, las partes acordaron resolver el proceso mediante un procedimiento abreviado. La defensa fue ejercida por la abogada Filomena Noriega. En ese marco, el acusado reconoció su responsabilidad penal y aceptó la pena de tres años de prisión condicional.