Rawson: condenaron a un mecánico por abusar sexualmente de su hijastra de 8 años

Un mecánico y metalúrgico fue condenado este viernes 27 de febrero de 2026 a tres años de prisión de cumplimiento condicional por el delito de abuso sexual agravado en perjuicio de su hijastra de ocho años de edad, en un caso ocurrido en el departamento Rawson.
La sentencia fue dictada por la jueza Verónica Chicón, quien homologó un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa del imputado.
El caso de abuso sexual que conmueve a Rawson
La investigación estuvo a cargo del fiscal Raúl Iglesias, quien intervino tras la denuncia radicada en enero de este año ante el organismo especializado en la atención de víctimas. A partir de las medidas probatorias reunidas durante la pesquisa, la Fiscalía sostuvo la existencia de los hechos denunciados.
Según se expuso en audiencia, los episodios ocurrieron en dos domicilios del departamento Rawson. Por tratarse de un caso que involucra a una menor, no se difunden datos que permitan identificar a la víctima ni a su entorno, en cumplimiento de la normativa vigente.
Tras la formalización del caso, las partes acordaron resolver el proceso mediante un procedimiento abreviado. La defensa fue ejercida por la abogada Filomena Noriega. En ese marco, el acusado reconoció su responsabilidad penal y aceptó la pena de tres años de prisión condicional.
El hecho de no registrar antecedentes penales fue un elemento considerado para que la condena no sea de cumplimiento efectivo. De este modo, no será alojado en el Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas, salvo que incumpla las condiciones impuestas.
Entre las reglas de conducta fijadas por la Justicia se encuentra la prohibición absoluta de contacto con la víctima y la obligación de respetar las medidas que disponga el tribunal. Desde la Fiscalía advirtieron que, en caso de cometer un nuevo delito o violar las condiciones establecidas, la pena podría revocarse y hacerse efectiva.