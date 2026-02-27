Chimbas: concejales exigieron la nulidad de la última sesión porque el exoficialismo busca "cambiar" el reglamento interno

Tres concejales de Chimbas exigieron la " nulidad absoluta, manifiesta e insanable" de la sesión iniciada el 31 de diciembre de 2025, que pasó a cuarto intermedio y que intentó ser retomada 58 días después. Los ediles sostienen que el exoficialismo del Chimbas Te Quiero actuó fuera del plazo legal habilitado y que todo lo tratado carece de validez.

La presentación está dirigida al presidente del Concejo, Ariel Rivero, y lleva las firmas de Luciano Cano , Eduardo Núñez y María “Maruca” Arredondo , quienes argumentan que el período de sesiones ordinarias 2025 había sido prorrogado hasta el 30 de diciembre inclusive, conforme a la Carta Orgánica Municipal.

Según el escrito, el 31 de diciembre el Concejo ya se encontraba fuera de su período ordinario legal de funcionamiento y no existía una nueva prórroga ni acto administrativo válido que habilitara sesionar. En ese contexto, sostienen que el órgano “carecía y carece de competencia temporal”, lo que configura un vicio grave que afecta la validez de todo lo actuado.

En el apartado jurídico, los concejales remarcan que la competencia —incluida su dimensión temporal— es un requisito esencial del acto administrativo y legislativo, y que su incumplimiento genera nulidad absoluta, no susceptible de convalidación posterior.

En el petitorio, solicitaron que se declare la nulidad de la sesión celebrada el 31 de diciembre de 2025 —y que se pretendía finalizar este 27 de febrero de 2026—, así como la invalidez de todos los actos, ordenanzas, resoluciones o declaraciones emanadas de la misma.

Fuentes legislativas que pidieron reserva de identidad fueron tajantes al describir la situación: “Pedido por nula la sesión, la del 31 de diciembre”, señalaron, y agregaron que se trató de una reunión realizada “fuera del plazo ordinario”.

Según explicaron, el período ordinario va “del 1 de abril al 30 de noviembre, a excepción de la prórroga por el Presupuesto”, y en este caso —afirman— no existía habilitación para sesionar el 31 de diciembre bajo modalidad ordinaria.

Además, indicaron que ese día “hicieron una sesión y quisieron modificar el reglamento interno” y que ahora “la quisieron continuar hoy”, 58 días después y bajo la misma convocatoria original.

“El único tema del día era la modificación del reglamento. Incorporar los cargos del Presupuesto 2026. Lo modificaron completamente. Quitan estructura. Dan marcha atrás”, sostuvieron las fuentes consultadas.

Los concejales opositores también dejaron asentado en su presentación que la sesión fue convocada como ordinaria y no extraordinaria, punto que consideran central para la impugnación.

El clima en el recinto fue tenso. De acuerdo con los mismos voceros, tras la lectura del planteo formal decidieron retirarse: “Terminamos de leer, nos levantamos de la banca, no podemos seguir. Hace hora y media que están intentando continuar”.

Para los firmantes del escrito, lo ocurrido es “un atropello al reglamento interno” y vulnera el principio de legalidad que rige el funcionamiento del cuerpo.