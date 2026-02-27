27 de febrero de 2026 - 12:13

Senado: el oficialismo consiguió quórum y debaten el régimen penal juvenil

Con encendidos discursos, los legisladores tratan las modificaciones a la edad de imputabilidad en Argentina.

senado 2702

El Senado es escenario hoy de un extenso debate que le pondrá fin a las sesiones extraordinarias convocadas por Javier Milei y tendrá, desde las 11, la tarea de sancionar dos leyes resonantes para la agenda pública: la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Leé además

Senado de la Nación.

Esta semana se define en el Senado dos leyes clave para LLA: el Régimen Penal Juvenil y la reforma laboral
Miguel Pichetto y Cristina Kirchner, en una foto durante los años de gobierno de la ex presidenta.

Miguel Ángel Pichetto visitó a Cristina Kirchner y le planteó unir al peronismo de cara al 2027

En la previa hubo incidentes en el Obelisco con grupos de izquierda y se esperan manifestaciones en las puertas del Parlamento, mientras se desarrolla el debate.

La Libertad Avanza tuvo el respaldo de los bloques aliados para iniciar el debate de las iniciativas. La Casa Rosada cree que tiene los votos para sancionar el nuevo régimen laboral y las modificaciones en el Régimen Penal Juvenil.

Además, los senadores deberán tratar la modificación al proyecto de Reforma laboral que ya tiene media sanción y que recibió modificaciones en Diputados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El concejal Roberto López, el intendente de Angaco José Castro y los ediles Alejandro Paredes y Alberto De Los Ríos, los denunciados por la fiscal Gerarduzzi. 

Presunta malversación: se encamina a la formalización la causa contra el intendente Castro por el acuerdo para evitar el juicio

chimbas: concejales exigieron la nulidad de la ultima sesion porque el exoficialismo busca cambiar el reglamento interno

Chimbas: concejales exigieron la nulidad de la última sesión porque el exoficialismo busca "cambiar" el reglamento interno

patricia bullrich le metio presion a la oposicion sobre el apoyo a la baja en la edad de imputabilidad en el senado

Patricia Bullrich le metió presión a la oposición sobre el apoyo a la baja en la edad de imputabilidad en el Senado

Paritaria docente.

Paritaria docente en San Juan: el Gobierno busca lograr un acuerdo y evitar el paro en el inicio de clases