Senado: el oficialismo consiguió quórum y debaten el régimen penal juvenil

Con encendidos discursos, los legisladores tratan las modificaciones a la edad de imputabilidad en Argentina.

El Senado es escenario hoy de un extenso debate que le pondrá fin a las sesiones extraordinarias convocadas por Javier Milei y tendrá, desde las 11, la tarea de sancionar dos leyes resonantes para la agenda pública: la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

En la previa hubo incidentes en el Obelisco con grupos de izquierda y se esperan manifestaciones en las puertas del Parlamento, mientras se desarrolla el debate.

La Libertad Avanza tuvo el respaldo de los bloques aliados para iniciar el debate de las iniciativas. La Casa Rosada cree que tiene los votos para sancionar el nuevo régimen laboral y las modificaciones en el Régimen Penal Juvenil.