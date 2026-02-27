Paritaria docente en San Juan: el Gobierno busca lograr un acuerdo y evitar el paro en el inicio de clases

Este viernes, se reunirán representantes del Gobierno de San Juan y los gremios docentes de UDAP, UDA y AMET.

El Gobierno de San Juan y los gremios docentes volverán a verse las caras en una reunión paritaria clave con el objetivo de evitar el paro anunciado para el 2 de marzo, fecha prevista para el inicio del ciclo lectivo en San Juan.

El nuevo encuentro llega luego de la última propuesta oficial presentada el viernes 20 de febrero en el Ministerio de Educación, donde el Ejecutivo puso sobre la mesa una oferta que contempla un incremento total del 10% al valor índice durante el primer semestre.

Paritaria docente: cuál fue la última propuesta del Gobierno de San Juan La propuesta establece un 5% de aumento en marzo, calculado sobre el salario de diciembre de 2025, y otro 5% en junio, tomando como base el índice de marzo. Además, incluye una cláusula de revisión en junio, con el compromiso de analizar la evolución de la inflación y los incrementos otorgados.

En relación al nomenclador docente, el Gobierno propuso elevar en cuatro puntos el código A01 y en cuatro puntos el E60 desde marzo, siendo este último uno de los ítems con mayor impacto en el salario de bolsillo.

El ofrecimiento también ratifica el pago de $128.801,76 por equipamiento docente, suma que se liquidará con los haberes de febrero, y eleva la ayuda escolar anual a $100.000 por hijo.