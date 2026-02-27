Patricia Bullrich le metió presión a la oposición sobre el apoyo a la baja en la edad de imputabilidad en el Senado

"Quienes voten en contra tendrán que hacerse cargo" dijo la senadora a sus colegas antes de la sesión para tratar cambios en la edad de imputabilidad.

En la previa a una sesión caliente en el Senado, Patricia Bullrich salió al cruce y dejó en claro su postura sobre la Ley Penal Juvenil.

“Hoy votamos la Ley Penal Juvenil y la baja de la edad de imputabilidad. Quienes voten en contra tendrán que hacerse cargo. Porque cuando se elige la impunidad, también se elige abandonar a las víctimas”, lanzó la senadora, en un mensaje directo a sus colegas y a la sociedad.

Bullrich remarcó que “la edad no puede ser una excusa para delinquir” y advirtió: “Sin consecuencias no hay justicia”.

La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad genera fuertes cruces en el Congreso y en la opinión pública. El proyecto busca modificar el régimen penal juvenil y establecer que los mayores de 14 años puedan ser juzgados por delitos graves.