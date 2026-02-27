Miguel Ángel Pichetto visitó a Cristina Kirchner y le planteó unir al peronismo de cara al 2027

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) visitó a la expresidenta Cristina Kirchner en su departamento de San José 1111, donde cumple su condena por administración fraudulenta del Estado durante su gestión. La reunión se produjo el martes último, a las 17, y se extendió durante una hora.

A lo largo de la charla, Pichetto le planteó a Cristina Kirchner la necesidad de unir al peronismo y armar un espacio de “centro nacional” que pueda convertirse en una alternativa para competir con Javier Milei en las elecciones de 2027.

“Fue un encuentro fraternal”, dijo Pichetto , excompañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019 y exintegrante del extinto Juntos por el Cambio, ante la consulta de LA NACION.

El exsenador tenía previsto visitar a Cristina Kirchner desde fines del año pasado, pero las restricciones que impuso la Justicia al régimen de visitas que tiene la expresidenta durante su condena complicó sus planes. “Los presos y los enfermos deben ser visitados. Este es mi principio”, argumentó Pichetto , quien intenta ganar protagonismo en el rearmado de la oposición. Tiempo atrás, cuando estaba al frente del bloque de senadores del PJ , había ido a la cárcel de Marcos Paz para “solidarizarse” con Julio De Vido, quien estaba bajo arresto por las causas de gas licuado y las irregularidades en la puesta en marcha de la mina de Río Turbio. “Es una actitud humana”, ahondó hoy Pichetto.

En los últimos meses, levantó el perfil y tendió puentes con dirigentes del peronismo o exmilitantes de Pro, como el massista Guillermo Michel, la albertista Victoria Tolosa Paz o el exmacrista Nicolás Massot, con la intención de organizar una nueva fuerza. También se acercó al exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, quien se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos debido a que la Corte Suprema de Justicia ratificó dos sentencias contra exfuncionario kirchnerista por amenazas y peculado.

De hecho, el exsenador participó ayer un mitin del denominado “Movimiento Nacional Justicialista”. Lo acompañaron desde Moreno o el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, un hombre cercano al kirchnerismo, hasta los dirigentes gremiales o sociales Leonardo Fabre, Horacio Valdez y Esteban “Gringo” Castro (UTEP). Para hacer la convocatoria, usaron el lema “Hagamos grande a Argentina otra vez”, emulando el “MAGA”, el eslogan de campaña de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

Cuando tomó la palabra, el rionegrino llamó a diseñar una propuesta competitiva para derrotar a Milei. “Creo que el peronismo tiene que perdonarse, mirar el pasado, y reflexionar que cualquier gobierno peronista es mucho mejor que este gobierno que nos está mandando a la miseria”, exclamó.

La reunión en el departamento de Cristina Kirchner

El martes, Pichetto le sugirió a Cristina Kirchner que el PJ debe confluir con los partidos de “centro” en 2027 para enfrentar a Milei. El diputado remarcó que ese espacio debe tener una “visión capitalista productiva”, que defienda a “la industria”, “los trabajadores” o “la cultura”.

Es decir, insistió en que el peronismo debe tener una visión más comprensiva, que abarque a otros sectores de la oposición. “El centro nacional debe tener un mensaje que llegue a la gente que sufre”, aclaró Pichetto a este medio. Él suele decir que el político debe escuchar e interpretar lo que ocurre en la sociedad. ¿Vuelve a coquetear con una candidatura presidencial?

La expresidenta, según relató el diputado de Encuentro Federal, se mostró “entera” durante la charla. “Hablamos del presente y del futuro, de su vida...”, puntualizó el rionegrino.

El exreferente de Juntos por el Cambio -fue electo diputado en 2023, cuando apoyó a Horacio Rodríguez Larreta- dijo que Cristina Kirchner toma como una prueba su prisión domiciliaria. En las últimas semanas, había opinado que la figura de la exmandataria seguía siendo “gravitante” desde la cárcel. Asume que ella mantiene un núcleo duro de adhesión, sobre todo en el conurbano bonaerense, que la acompañó incluso en sus peores momentos.

“Tiene un conocimiento profundo de la política exterior”, comentó Pichetto al recordar su reencuentro con Cristina Kirchner.

Es sabido que el exjefe de la bancada de senadores del Frente para la Victoria durante las administraciones del kirchnerismo ha dicho que no es conveniente para el país que los expresidentes sean “perseguidos” por la Justicia. Es más: durante su estadía en el Senado, defendió a ultranza la llamada “Doctrina Menem”, según la cual ningún legislador puede ser desaforado hasta no tener una condena firme de la Corte Suprema. Ese accionar político de su autoría le permitió a Cristina Kirchner esquivar el desafuero y la prisión preventiva reclamada por Claudio Bonadio en diciembre de 2017.

Después de que quebrara su vínculo con la Casa Rosada -supo integrar la oposición dialoguista en la primera fase de la era libertaria-, el exsenador intenta reagrupar a los sectores que no comulgan con el modelo económico y político de Milei. A fines de enero, en una entrevista que concedió al diario Clarín, sugirió que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, debería “cambiar su visión y sus ideas” si pretende ser candidato a presidente. Pareciera que Juan Grabois, a quien Cristina Kirchner supo contener dentro de Unión por la Patria, o los más duros de La Cámpora no tendrían lugar en el armado de centro que proyecta Pichetto.

El diputado procura que la Argentina se mantenga alineada a Occidente, rechaza el modelo de apertura económica de Milei y alerta sobre la amenaza de China. “No puede invadirnos con productos y destruir nuestra industria nacional”, señaló ayer.

En ese contexto, Pichetto arguye que volvió a acercarse a Guillermo Moreno porque el exfuncionario modificó su mirada sobre la política exterior. El reencuentro del diputado con Cristina Kirchner o el exsecretario de Comercio Interior descolocó a exladeros de Pichetto en Encuentro Republicano Federal. “Moreno va a ir en cana”, despotrican.

Tras salir del departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos, Pichetto lucía satisfecho. “Como decía el Papa Francisco, hicimos lío”, bromeó.