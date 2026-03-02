2 de marzo de 2026 - 11:50

Identificaron al hombre fallecido en el Club Ausonia: dolor y mensajes de despedida para "Pablito" Vitale

El abuelo tenía 81 años y murió tras caer y golpearse la cabeza en medio de un forcejeo durante el Carnaval del Club Ausonia. Era un histórico colaborador de la institución y una figura muy querida por la comunidad.

fallecido ausonia pablo vitale (1)
Por Redacción Diario de Cuyo

Leé además

Tragedia en el carnaval de Ausonia

Tragedia en los carnavales de Ausonia: un menor empujó a un anciano y murió producto del golpe
Eduardo Bazán, previo a la detención por la triple amenaza de bomba al Centro Cívico, había dado una nota a un medio televiso de San Juan por problemas que tenía con una vecina, la misma que lo terminó denunciado después. 

Triple amenaza de bomba al Centro Cívico de San Juan: sobreseyeron al único imputado

Según fuentes judiciales, el hecho se produjo casi al final de la velada de Carnaval. En medio de una gresca que involucró a jóvenes y adultos, se decidió retirar del predio a un menor de 16 años. En el forcejeo posterior, Vitale habría sido rozado o empujado de manera accidental, lo que provocó que cayera de espaldas y se golpeara con fuerza la cabeza contra el suelo.

Tras el impacto, fue trasladado de urgencia al hospital, pero debido a la gravedad de las heridas sufridas, falleció cerca del mediodía del mismo domingo.

Quién era "Pablito" Vitale y por qué era tan conocido en el Club Ausonia

Vitale era un histórico colaborador del club, con participación activa en distintas comisiones directivas a lo largo de los años. Incluso se desempeñó en la Junta Fiscalizadora, consolidando un fuerte compromiso con la institución. Asistía con frecuencia a las actividades sociales y deportivas, y dedicó gran parte de su vida al trabajo institucional.

La noticia generó profundo dolor en la comunidad, donde era ampliamente reconocido y apreciado. En redes sociales y en distintos espacios vinculados al club comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida y acompañamiento a sus seres queridos, reflejando el afecto que supo cosechar a lo largo de los años.

Embed
9520a06a-5020-4598-8645-671e4f17
96e06c8e-29d8-4c28-a366-164e82ee
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El abogado penalista Oscar Leopoldo Adárvez asistió al nuevo juicio iniciado este lunes

Reinició el juicio contra el abogado Óscar Leopoldo Adárvez: "Iba a defender mi estudio"

El hecho ocurrió en una esquina de Concepción, jurisdicción de Comisaría 2da.

Concepción: golpearon a una embarazada para robarle el celular y perdió el bebé

El procedimiento en Rawson tras el intento de robo armado que derivó en una detención en flagrancia.

Intento de robo armado en Rawson terminó con un detenido en flagrancia

El arma secuestrada en los allanamientos por el robo a un remisero en Pocito.  

Detienen a menor por robo a remisero y secuestran arma