Identificaron al hombre fallecido en el Club Ausonia: dolor y mensajes de despedida para "Pablito" Vitale
El abuelo tenía 81 años y murió tras caer y golpearse la cabeza en medio de un forcejeo durante el Carnaval del Club Ausonia. Era un histórico colaborador de la institución y una figura muy querida por la comunidad.
Según fuentes judiciales, el hecho se produjo casi al final de la velada de Carnaval. En medio de una gresca que involucró a jóvenes y adultos, se decidió retirar del predio a un menor de 16 años. En el forcejeo posterior, Vitale habría sido rozado o empujado de manera accidental, lo que provocó que cayera de espaldas y se golpeara con fuerza la cabeza contra el suelo.
Tras el impacto, fue trasladado de urgencia al hospital, pero debido a la gravedad de las heridas sufridas, falleció cerca del mediodía del mismo domingo.
Quién era "Pablito" Vitale y por qué era tan conocido en el Club Ausonia
Vitale era un histórico colaborador del club, con participación activa en distintas comisiones directivas a lo largo de los años. Incluso se desempeñó en la Junta Fiscalizadora, consolidando un fuerte compromiso con la institución. Asistía con frecuencia a las actividades sociales y deportivas, y dedicó gran parte de su vida al trabajo institucional.
La noticia generó profundo dolor en la comunidad, donde era ampliamente reconocido y apreciado. En redes sociales y en distintos espacios vinculados al club comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida y acompañamiento a sus seres queridos, reflejando el afecto que supo cosechar a lo largo de los años.