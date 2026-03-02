Identificaron al hombre fallecido en el Club Ausonia: dolor y mensajes de despedida para "Pablito" Vitale

El abuelo tenía 81 años y murió tras caer y golpearse la cabeza en medio de un forcejeo durante el Carnaval del Club Ausonia. Era un histórico colaborador de la institución y una figura muy querida por la comunidad.

La Justicia confirmó la identidad del hombre que falleció tras el trágico episodio ocurrido en el Club Ausonia durante la madrugada del domingo. Se trata de Ignacio Pablo Vitale, de 81 años, conocido como “Pablito” entre sus allegados y profundamente vinculado a la vida institucional de la entidad.

Según fuentes judiciales, el hecho se produjo casi al final de la velada de Carnaval. En medio de una gresca que involucró a jóvenes y adultos, se decidió retirar del predio a un menor de 16 años. En el forcejeo posterior, Vitale habría sido rozado o empujado de manera accidental, lo que provocó que cayera de espaldas y se golpeara con fuerza la cabeza contra el suelo.

Tras el impacto, fue trasladado de urgencia al hospital, pero debido a la gravedad de las heridas sufridas, falleció cerca del mediodía del mismo domingo.

Quién era "Pablito" Vitale y por qué era tan conocido en el Club Ausonia Vitale era un histórico colaborador del club, con participación activa en distintas comisiones directivas a lo largo de los años. Incluso se desempeñó en la Junta Fiscalizadora, consolidando un fuerte compromiso con la institución. Asistía con frecuencia a las actividades sociales y deportivas, y dedicó gran parte de su vida al trabajo institucional.

La noticia generó profundo dolor en la comunidad, donde era ampliamente reconocido y apreciado. En redes sociales y en distintos espacios vinculados al club comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida y acompañamiento a sus seres queridos, reflejando el afecto que supo cosechar a lo largo de los años.