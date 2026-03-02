Conmoción por la muerte de una mujer cuando hacía deporte en el cerro

Una mujer de 69 años fue encontrada sin vida luego de un amplio operativo de búsqueda realizado en la zona del Cerro de La Cruz , en Uspallata , en la vecina provincia de Mendoza , informó diario Los Andes. El hallazgo se produjo cerca de las 3:30 de la madrugada, tras varias horas de rastrillajes en el sector. La víctima, identificada como M. G., presentaba policontusiones compatibles con una posible caída y no registraba signos vitales al momento de ser encontrada.

Según informaron fuentes policiales, el caso se inició cuando familiares alertaron que no lograban ubicarla , teniendo en cuenta que la mujer solía salir todos los días a caminar por el cerro alrededor de las 9. Desde el 28 de febrero no habían tenido contacto con ella. Ese mismo día por la mañana, uno de sus nietos pasó por la base del cerro y observó el auto de la mujer correctamente estacionado y cerrado. Debido a que era habitual que realizara caminatas en la zona, no se generó alarma en ese momento.

Sin embargo, al no obtener respuesta a llamados telefónicos durante la noche y comprobar al día siguiente que la mujer no se encontraba en su domicilio, los familiares regresaron al lugar, donde constataron que el vehículo continuaba allí. Ante esta situación, iniciaron una búsqueda por sus propios medios mediante recorridos a pie y el uso de drones particulares.

Posteriormente se sumó personal de la Patrulla de Rescate, efectivos de Canes y equipos especializados en Búsqueda de Personas. A las 19:40 informaron que no habían logrado resultados positivos, por lo que a las 20:10 se incorporó personal de VANT (drones) para intensificar las tareas.

Cerca de la 1 de la madrugada, los familiares aportaron un dato clave: el teléfono celular de la mujer marcaba como última ubicación por GPS el sector conocido como "Los Pozones", donde se concentraron los rastrillajes con apoyo aéreo.

Finalmente, los propios familiares localizaron el cuerpo en una zona ubicada detrás de la finca Las Chacras, en inmediaciones del cerro. De acuerdo con las primeras evaluaciones, la víctima habría caído desde una altura aproximada de 11 metros, sufriendo lesiones que le provocaron la muerte.

Tras el hallazgo, se montó un operativo para recuperar el cuerpo desde el lugar donde había quedado, en una zona de difícil acceso. En las tareas participaron efectivos de la UPRAM, el Grupo Especial de Rescate de Montaña de Gendarmería Nacional, el Grupo VANT y personal del Ejército Argentino.

La Oficina Fiscal de jurisdicción tomó intervención para determinar las circunstancias del fallecimiento, mientras continúan las actuaciones correspondientes.