Quién es el matrimonio detenido por el Caso Green House: como víctimas hay amigos, familiares y mormones

Después de varios meses de investigación, por parte de la UFI Delitos Informáticos y Estafas , este lunes, llegó al banquillo de los acusados un matrimonio apuntado por prometer grandes ganancias con inversiones . Es el famoso Caso Green House , uno más con el planteo del Esquema Ponzi .

La pareja está compuesta por Brisa Ocampo y Francisco Ontiveros . Ambos fueron detenidos el viernes, después de cinco intentos frustrados de dar con ellos. Pesaba sobre ellos un pedido de captura desde el 7 de febrero .

Finalmente se vieron en problemas, cuando fueron trasladados ante el juez de garantías Federico Rodríguez . Ante ellos, el fiscal del caso, Eduardo Gallastegui , les imputó estafas reiteradas y especificó que el expediente tiene como damnificados a 31 personas y el caso promete más denuncias, según dijeron fuentes judiciales a DIARIO DE CUYO .

Entre las víctimas hay amigos, familiares y mormones conocidos de los acusados . Es que Ocampo y Ontiveros tenían contacto con feligreses de La Iglesia de Jesucristo de Los Santos De Últimos Días. El perjuicio económico ronda los 138 millones de pesos sin tener en cuenta los intereses o actualización por inflación .

Gallastegui solicitó la prisión preventiva por seis meses , una investigación penal preparatoria de un año y que los imputados sean embargados por 200 millones de pesos e inhibidos de sus bienes .

El pedido de la prisión preventiva se formuló en torno a la evasión que tuvo el matrimonio con la Justicia y sus intentos reiterados de querer "apagar" la denuncia masiva con promesas en vano de la devolución del dinero. Según los informes bancarios, que recibió la UFI, hubo 23 cheques rechazados por falta de fondos a nombre de Francisco Ontiveros, que presentaron los damnificados para cobrar.

Finalmente, el juez Rodríguez formalizó la causa y concedió parcialmente lo solicitado por la fiscalía, ya que solo otorgó 45 días de prisión preventiva a cumplir en el Penal de Chimbas.

La defensa de Green House

A la hora de declarar, el único que lo hizo fue Francisco Ontiveros. El mismo manifestó que hace años con su pareja abrieron una librería en calle Pueyrredón y que les fue "muy bien". A partir de ahí le surgió una idea y con un único propósito: "ayudar a la gente a hacer crecer su dinero". Con ese sueño vino Green House, y montaron dos locales para la financiera, uno en Santa Lucía y Capital. Después, los problemas aparecieron y vinieron las denuncias.

La firma era Green House, pero también se sumó un nuevo nombre Green House Fintech. Según la investigación, el matrimonio atraía capitales prometiendo retornos grandes de entre el 4% y el 6% semanal, llegando incluso a ofrecer un 20% mensual.