Murió Mario Leandro Torres en un accidente de tránsito

Un trágico siniestro vial se registró este sábado alrededor de las 16 en El dorado, Misiones. a la altura del kilómetro 3, cuando el conductor de una motocicleta Gilera 110 cc colisionó contra una camioneta Ford Ranger. El rodado menor era conducido por Mario Leandro Torres, de 41 años, mientras que la camioneta estaba al mando de Edgar M., de 51.