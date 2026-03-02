Murió Mario Leandro Torres en un accidente de tránsito

Un trágico siniestro vial se registró este sábado alrededor de las 16 en El dorado, Misiones. a la altura del kilómetro 3, cuando el conductor de una motocicleta Gilera 110 cc colisionó contra una camioneta Ford Ranger. El rodado menor era conducido por Mario Leandro Torres, de 41 años, mientras que la camioneta estaba al mando de Edgar M., de 51.
Como consecuencia del fuerte impacto, Torres falleció en el lugar. En tanto, el conductor de la camioneta resultó ileso, según informaron fuentes vinculadas al caso, informó el sitio El Territorio.
Por disposición del magistrado interviniente, ambos vehículos fueron secuestrados para la realización de las pericias correspondientes.
La División Policía Científica trabajó en la escena para determinar las causas del siniestro, mientras continúan las actuaciones judiciales.