Conmoción por la muerte de Emili Denise Toloza: los detalles de la tragedia vial

Dos tragedias viales en Catamarca se cobraron la vida de una joven de 18 años y un hombre en distintos siniestros viales que enlutaron a las localidades de Pomán y Fray Mamerto Esquiú en la jornada de ayer. Según fuentes policiales, uno de los hechos se registró a la 1.05 de la madrugada sobre la Ruta Provincial N° 46 , en el tramo que une las localidades de Saujil y San Miguel . La víctima fatal fue identificada oficialmente como Emili Denise Toloza (18).

Aparentemente, la joven circulaba al mando de una motocicleta Corven 150 cc. de color gris y llevaba como acompañante a un adolescente de 15 años.

Por causas que son materia de investigación, la conductora perdió repentinamente el control del rodado. Como consecuencia del despiste, ambos ocupantes cayeron pesadamente a la cinta asfáltica. Producto del violento impacto y las gravísimas lesiones sufridas en la caída, Toloza perdió la vida en el lugar.

Por su parte, el adolescente de 15 años que viajaba como acompañante resultó con diversas lesiones, por lo que debió ser auxiliado y asistido de urgencia por facultativos médicos del hospital zonal, donde quedó en observación.

Trabajaron en el lugar Peritos de la Dirección General de Criminalística, quienes llevaron a cabo las tareas de su especialidad (planimetría y fotografía) para determinar la mecánica exacta del siniestro.

Por otro lado, anoche, a las 21.00, en la ruta provincial Nº 1, aproximadamente a 1 1/2 km., hacia el punto cardinal Norte de la rotonda del Ciclista, en la localidad de San Antonio, departamento Fray Mamerto Esquiú, se produjo un siniestro vial.

Enzo Maximiliano Reynoso (25), circulaba en un automóvil Volkswagen Gol Trend de color blanco, dominio NTN-961, y por causas que se investigan colisionó con un Volkswagen Up blanco, dominio AC380NK, al mando de Walter Cristian Palacio (50), quien iba acompañado por Mónica del Carmen Aballay (52), Hernán Gustavo Aballay (43) y un niño de 11 años de edad.

Producto del siniestro, el joven de 25 años fue asistido por facultativos médicos del SAME, quienes constataron su deceso, mientras que las demás personas resultaron con lesiones que demandaron que fueran derivadas en ambulancias a los Hospitales San Juan Bautista y de Niños Eva Perón de esta Ciudad Capital, por lo que intervinieron efectivos de la Comisaría de San Antonio, Sumariantes de la Unidad Judicial N° 11 y Peritos de la Dirección General de Criminalística para labrar las actuaciones correspondientes, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.