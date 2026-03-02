2 de marzo de 2026 - 09:11

Tragedia en los carnavales de Ausonia: un menor empujó a un anciano y murió producto del golpe

El hecho se dio en las primeras horas del domingo, cuando terminaba la celebración en el club. Creen que se trató de un accidente. Intervino la Justicia.

Por Redacción Diario de Cuyo

De celebración a tragedia. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en el Club Ausonia. La víctima, un reconocido colaborador de la institución, cayó y se golpeó la cabeza en medio de un incidente con un adolescente de 16 años. El juez de Menores comenzará a investigar este lunes.

La fiesta de Carnaval del Club Ausonia terminó en tragedia durante la madrugada del domingo, cuando un hombre de 81 años falleció tras caer y golpearse fuertemente la cabeza en medio de un forcejeo.

De acuerdo con la información preliminar brindada por la Justicia, el episodio se produjo cuando un joven de 16 años fue retirado del lugar y, en ese contexto, habría ejercido resistencia. En medio del forcejeo, rozó o empujó de manera accidental al anciano, quien cayó hacia atrás y se golpeó con violencia en la zona de la nuca contra el suelo.

La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital. Según fuentes del caso, los médicos evaluaron la posibilidad de una intervención quirúrgica, pero advirtieron que su vida corría un alto riesgo debido a que presentaba una fractura producto del impacto. Finalmente, el deceso se produjo cerca del mediodía del domingo.

Para evitar que la situación escalara, se tomó la decisión de retirar al adolescente del lugar. Ahora, el caso quedó en manos del juez de Menores, quien comenzará este lunes con la investigación formal del incidente.

Desde el Juzgado indicaron que para esta jornada está prevista la declaración indagatoria del menor y de los testigos presenciales, con el objetivo de esclarecer con precisión cómo se produjo el hecho que conmocionó a los presentes y enlutó una celebración que, hasta ese momento, transcurría con normalidad.

