San Luis: a lo Evander Holyfield, un camionero borracho fue detenido y le mordió a un policía

En San Luis ocurrió un curioso y violento hecho policiales. Desmedido consumo de alcohol y furia. Esa es el coctel que derivó en una noche violenta que protagonizó un camionero bonaerense que, cuando fue detenido, en vez de calmarse terminó causando daños en un patrullero y mordiendo a un efectivo.

El episodio hizo recordar la famosa reacción del famoso boxeador Mike Tyson que en una pelea lo mordió y le arrancó el cartílago de la oreja derecha a Evander Holyfield (20 de junio de 1997). De acuerdo al informe que dio a conocer la vocería policial, el episodio que raya en lo insólito se produjo este sábado, alrededor de las 03:00, en Villa Mercedes

Todo arrancó cuando efectivos del Comando Radioeléctrico U.R.O.P. N° 2 interceptaron un camión cuyo conductor lo hacía en aparente estado de ebriedad por Avenida 25 de mayo. La alerta nació por la denuncia telefónica de vecinos que advirtieron “peligrosas maniobras” del camionero. Después de recorrer la avenida (una de las de mayor circulación en la ciudad), los efectivos lograron interceptar al Mercedes Benz Axor blanco— en la intersección de calles Manuel Laínez y Chacabuco, con la colaboración de móviles de la Comisaría Seccional 12ª.

El conductor, identificado como un hombre de 44 años, domiciliado en la provincia de Buenos Aires, presentaba signos evidentes de ebriedad, como aliento etílico, dificultad para hablar y problemas de estabilidad.

Personal de Tránsito Municipal realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo de 2,71 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se procedió al inmediato secuestro preventivo del camión mediante el acta correspondiente.

El daño al móvil y la agresión al efectivo se produjo cuando fue demorado y se producía el traslado a una dependencia policial. Al resistirse, el trabajador del volante “adoptó una actitud agresiva, intentó autolesionarse y, en medio de un forcejeo dentro del móvil policial, dañó el acrílico divisorio del vehículo y mordió en el brazo a un oficial ayudante, provocándole una escoriación. Ambos fueron examinados por el médico policial, quien certificó la lesión del efectivo”, detalla el informe oficial.

Finalmente, fue llevado y alojado en la Comisaría Seccional 9ª por la causa “Averiguación de Antecedentes y Medios de Vida”. Está a disposición de la justicia.