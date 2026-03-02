Un auto perdió el control tras chocar con una moto y terminó incrustado contra una palmera: hay varios heridos

El siniestro vial ocurrió en la la rotonda de Avenida Libertador y calle Las Heras.

El violento choque ocurrido esta madrugada en la intersección de Avenida Libertador y Las Heras dejó como saldo cinco personas heridas, aunque afortunadamente todas se encuentran fuera de peligro pese a la gravedad del impacto. El siniestro se desencadenó cuando una moto Corven 150cc, conducida por Sebastián Nahuel Sanginez, colisionó en la rotonda con un Fiat Uno en el que viajaban cuatro jóvenes. Tras el choque inicial, el automóvil perdió el control e impactó de lleno contra una palmera del bulevar, terminando con daños totales en su estructura.

Respecto a los ocupantes del auto, el conductor fue identificado como Mateo Espósito, quien iba acompañado por Daniza Abril Tumbarello, Gerónimo Sánchez y Ana Sol Varela. Según el parte médico oficial, todos los involucrados sufrieron traumatismos encefalocraneanos y diversos politraumatismos, permaneciendo bajo observación médica pero con un pronóstico favorable.

choque moto auto palmera20261 Un aspecto determinante en la investigación de la mecánica del accidente es la situación vial de la calle Las Heras. Si bien la moto circulaba de norte a sur, las autoridades judiciales aclararon que el conductor no lo hacía en contramano, ya que dicha arteria funciona actualmente como doble mano de forma provisoria debido a una obra de construcción en la zona.