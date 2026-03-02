2 de marzo de 2026 - 11:25

Un auto perdió el control tras chocar con una moto y terminó incrustado contra una palmera: hay varios heridos

El siniestro vial ocurrió en la la rotonda de Avenida Libertador y calle Las Heras.

choque moto auto palmera2026
choque moto auto palmera2026
choque moto auto palmera2026
Por Redacción Diario de Cuyo

El violento choque ocurrido esta madrugada en la intersección de Avenida Libertador y Las Heras dejó como saldo cinco personas heridas, aunque afortunadamente todas se encuentran fuera de peligro pese a la gravedad del impacto. El siniestro se desencadenó cuando una moto Corven 150cc, conducida por Sebastián Nahuel Sanginez, colisionó en la rotonda con un Fiat Uno en el que viajaban cuatro jóvenes. Tras el choque inicial, el automóvil perdió el control e impactó de lleno contra una palmera del bulevar, terminando con daños totales en su estructura.

Leé además

Eduardo Bazán, previo a la detención por la triple amenaza de bomba al Centro Cívico, había dado una nota a un medio televiso de San Juan por problemas que tenía con una vecina, la misma que lo terminó denunciado después. 

Triple amenaza de bomba al Centro Cívico de San Juan: sobreseyeron al único imputado
El abogado penalista Oscar Leopoldo Adárvez asistió al nuevo juicio iniciado este lunes

Reinició el juicio contra el abogado Óscar Leopoldo Adárvez: "Iba a defender mi estudio"

Respecto a los ocupantes del auto, el conductor fue identificado como Mateo Espósito, quien iba acompañado por Daniza Abril Tumbarello, Gerónimo Sánchez y Ana Sol Varela. Según el parte médico oficial, todos los involucrados sufrieron traumatismos encefalocraneanos y diversos politraumatismos, permaneciendo bajo observación médica pero con un pronóstico favorable.

choque moto auto palmera20261

Un aspecto determinante en la investigación de la mecánica del accidente es la situación vial de la calle Las Heras. Si bien la moto circulaba de norte a sur, las autoridades judiciales aclararon que el conductor no lo hacía en contramano, ya que dicha arteria funciona actualmente como doble mano de forma provisoria debido a una obra de construcción en la zona.

La investigación del caso quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales N° 6, encabezada por el fiscal Sebastián Gómez y el ayudante fiscal Adrián Elizondo. En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Comisaría 4ta y especialistas de la Policía Científica para realizar las pericias necesarias que permitan deslindar responsabilidades.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El hecho ocurrió en una esquina de Concepción, jurisdicción de Comisaría 2da.

Concepción: golpearon a una embarazada para robarle el celular y perdió el bebé

El procedimiento en Rawson tras el intento de robo armado que derivó en una detención en flagrancia.

Intento de robo armado en Rawson terminó con un detenido en flagrancia

El arma secuestrada en los allanamientos por el robo a un remisero en Pocito.  

Detienen a menor por robo a remisero y secuestran arma

En Chimbas quedó detenido El Lagrimita Giménez.

En Chimbas cayó "El Lagrimita" Giménez tras robar una bicicleta y arrojarse a un canal para escapar