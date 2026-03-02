2 de marzo de 2026 - 09:45

Caso Green House, la presunta estafa con inversiones que prometía altas ganancias: un matrimonio detenido

Imputaron a los integrantes del matrimonio que manejaba Green House, una financiera que prometía altas ganancias con inversiones que no terminaban haciendo.

Las dos personas detenidas e investigadas.

Por Redacción Diario de Cuyo

La Justicia de San Juan investiga otra presunta estafa con una firma que prometía altas ganancias a los inversores que, defraudados por no obtenerlas, decidieron acudir a la UFI Delitos Informáticos y Estafas. La empresa apuntada es Green House o Green House Fintech.

A la fecha Fiscalía tiene en orden más de 30 denuncias y por ello ya hubo medidas por parte de la Justicia, pidiendo la detención de dos de las caras visibles de esta organización financiera. Se trata de Brisa Ocampo y Francisco Ontiveros, un matrimonio, acusado de estafar a amigos, familiares y a feligreses de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Hoy se formalizó la causa que permitirá ventilar algunos detalles de cómo sería la presunta maniobra de estafa.

¿Un Esquema Ponzi?

En 1920, el italiano Carlo Ponzi alcanzaba una notoriedad de alto impacto público en Estados Unidos, por apoderarse de grandes sumas de dinero para supuestas inversiones con los sellos postales, con la promesa de jugosos reintegros a los aportantes. En realidad, los primeros en entregar esos valores recibieron alguna retribución (en capital e intereses) proveniente de nuevos ‘inversores’, pero el sistema colapsó porque nunca hubo una genuina actividad económica que reportara ganancias reales.

Desde entonces, el renombrado ‘Esquema Ponzi’ fue aplicado en distintos contextos, nacionales y extranjeros, con iguales resultados: quienes se desprendían de su capital, nunca lo recuperaron como esperaban y resultaron defraudados.

