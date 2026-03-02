Caso Branka Motors: estos son los tres imputados por la megaestafa que suma 348 denuncias y $510 millones

El caso Branka Motors tuvo un capítulo más este lunes en Tribunales . Se realizó la audiencia de control de detención en el marco de una megaestafa que investiga la Justicia sanjuanina. La jueza de Garantías, Carolina Parra, declaró la validez y legalidad de las detenciones de los tres imputados.

Cayeron los dueños de Branka Motors en San Juan: dos fueron detenidos y el tercero se entregó este domingo

Los tres imputados fueron detenidos durante el fin de semana: se trata de los hermanos Alexis Sebastián Marcó y Jonathan Ezequiel Marcó , junto a Facundo Nicolás Banega . Este lunes la jueza Carolina Parra d ispuso un cuarto intermedio hasta este martes a las 14 horas para avanzar con la formalización de la investigación penal.

Según detalló el fiscal Guillemo Heredia , Alexis Marcó y Jonathan Marcó fueron detenidos el sábado por la mañana en sus domicilios. En tanto, Banega no fue hallado en su vivienda, por lo que se libró orden de captura y se lo incluyó en el parte policial. Finalmente, el domingo se presentó de manera voluntaria en la Comisaría 27°, acompañado por su abogado defensor.

El representante del Ministerio Público explicó que la Fiscalía consideró que existían elementos suficientes para solicitar la detención, pedido que fue avalado por la jueza. Los fundamentos y la evidencia serán expuestos este martes durante la audiencia de formalización.

Se trata de una causa de gran envergadura: se investigan 348 hechos con un perjuicio patrimonial que supera los 510 millones de pesos. Desde la Fiscalía remarcaron que el volumen de denuncias y la complejidad del expediente fueron determinantes en el avance del proceso y en la decisión de requerir las detenciones.

En relación a nuevas presentaciones, el fiscal indicó que no se sumaron denuncias en las últimas horas, aunque sí hubo incorporaciones durante la semana pasada.

image Una parte de los damnificados, esperó que la audiencia termine en la puerta de Tribunales. DIARIO DE CUYO

Respecto a una posible salida alternativa, confirmó que los imputados realizaron propuestas de reparación integral, pero fueron rechazadas por no cumplir con las condiciones que la Fiscalía considera necesarias para resarcir de manera adecuada a los damnificados. “No eran suficientes”, resumió.

Desde el Ministerio Público señalaron que la política criminal apunta, en primer término, a buscar soluciones a través de la reparación integral del daño. Sin embargo, cuando ello no resulta viable, la investigación penal continúa su curso con los actos procesales correspondientes, como ocurre en este caso, que mañana tendrá un nuevo capítulo con la formalización.