26 de febrero de 2026 - 12:33

Grave accidente de tránsito en San Luis: un matrimonio sanjuanino resultó herido tras volcar su camioneta

El accidente ocurrió este miércoles al mediodía cerca de La Calera. Las víctimas, de 60 y 62 años, fueron trasladadas al Hospital Ramón Carrillo con politraumatismos.

Así quedó el vehículo accidentado.

Un importante accidente de tránsito tuvo lugar este miércoles en el norte de la provincia de San Luis. Según informaron fuentes de la Subcomisaría 5°, el hecho ocurrió alrededor de las 12:00 a la altura del kilómetro 882 de la Ruta Nacional 147, aproximadamente a 15 kilómetros del ingreso a La Calera, en San Luis.

El vehículo involucrado, una camioneta Chevrolet S10, era conducido por un hombre de 60 años que viajaba acompañado por su esposa, de 62 años. Ambos damnificados tienen domicilio en la provincia de San Juan y se desplazaban en sentido sureste a noroeste al momento del vuelco.

Por razones que aún intentan establecer, el conductor perdió el control del rodado, lo que provocó que la camioneta despistara y terminara volcada sobre la banquina.

Como consecuencia del impacto, el matrimonio sufrió politraumatismos. En una primera instancia, fueron asistidos en el lugar por personal del sistema de salud pública provincial. Sin embargo, debido a la complejidad de las lesiones, se dispuso su traslado inmediato en ambulancia hacia el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” en la ciudad de San Luis, donde permanecen bajo observación médica.

