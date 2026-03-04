4 de marzo de 2026 - 08:53

UPD en San Juan: clausuraron cuatro fiestas en el Médano de Oro

En los cuatro lugares de concentración estimaron un total de 600 a 700 chicos de diferentes colegios

Por Redacción Diario de Cuyo

En pleno festejo del Último Primer Día (UPD) de alumnos del secundario, la Policía de San Juan intervino durante la madrugada en la zona del Médano de Oro, donde se detectaron cuatro reuniones masivas sin habilitación. Entre todos los predios, estimaron la presencia de entre 600 y 700 chicos.

Según confirmó el subcomisario Guillermo Gelves, de la Sección Leyes Especiales, en diálogo con Radio Sarmiento, los procedimientos se realizaron durante la madrugada y culminaron con la desconcentración total de los jóvenes y la clausura de los lugares.

Fiestas por el UPD sin habilitación y expediente en el Juzgado de Faltas

De acuerdo a lo informado, las clausuras se concretaron porque los predios no contaban con las habilitaciones correspondientes para realizar este tipo de eventos. Como consecuencia, se inició un expediente contravencional que será remitido al Juzgado de Faltas.

En uno de los lugares había alrededor de 400 jóvenes, mientras que en otros se registraron grupos de aproximadamente 100 asistentes, entre otras reuniones menores.

Las autoridades indicaron que no se pudo constatar la presencia de alcohol durante los operativos.

Padres citados y retiro de los jóvenes de los UPD

Tras la intervención policial, se citó a los propietarios de los predios y los padres acudieron al lugar para retirar a sus hijos. Desde la fuerza destacaron que hubo buena predisposición y comprensión por parte de las familias, lo que permitió una desconcentración ordenada y sin incidentes.

