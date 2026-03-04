4 de marzo de 2026 - 07:59

Vuelta a San Juan Damas 2026: todo lo que tenés que saber de la 1ra etapa

Luego del prólogo, arranca la competencia más importante del ciclismo femenino en la provincia.

Foto: gentileza Voces Del Ciclismo﻿.

Foto: gentileza Voces Del Ciclismo﻿.

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

Desde hoy y hasta el domingo 8 de marzo 2026, San Juan será el escenario de la segunda edición de la Vuelta a San Juan de damas. La competencia de ciclismo en ruta será exclusivamente femenina y recorrerá varios departamentos, producto de un prólogo y cinco etapas que superarán en total los 300 kilómetros de carrera. Las categorías participantes serán Junior (2008-2009), Sub 23, Elite y Máster (+45 años).

Esta carrera de tipo amateur contará con la presencia de equipos locales, nacionales e internacionales. La nómina oficial incluye a 124 ciclistas, procedentes de cinco países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay.

Vuelta a San Juan Damas 2026 contará con la organización de Fundación Planeta Ramírez, fiscalización de Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta y el auspicio principal de Gobierno de San Juan. El evento también tendrá respaldo por parte de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, Agencia Deportes San Juan y Federación Ciclista Sanjuanina.

A continuación, la información correspondiente a la actividad del día:

Miércoles 4 de marzo – Etapa 1 - Vuelta a San Juan Damas 2026

  • Concentración: 15 horas, en intersección de Avenida Libertador General San Martín y Calle Roque Sáenz Peña. Santa Lucía
  • Largada: 16 horas.
  • Llegada: mismo punto de concentración y largada.
  • Recorrido: por Av. Libertador Gral. San Martín en tren controlado hasta calle Rawson, girar a la izquierda hasta Av. Sarmiento donde se dará el vía oficial. Continuar por la misma hasta calle Colón, al sur hasta calle Rawson y completar el circuito en 4 (cuatro) oportunidades, donde luego de finalizar el mismo girarán al sur en Av. Libertador Gral. San Martín hasta el punto de largada.
  • Total: 84,400 km aprox.
  • Metas Sprint (2): Primera, al cumplir el primer giro en calle Rawson y Av. Libertador Gral. San Martín (20,9 KM); Segunda, al cumplir el tercer giro en calle Rawson y Av. Libertador Gral. San Martín (62,7 KM).
