La simple y fácil alternativa para conseguir remedios con el 30% de descuento en farmacias de San Juan

Así lo aseguró a DIARIO DE CUYO el presidente de la institución, Esteban Maldonado. “Es un descuento que se hace a través del programa MPN (Medicamentos de Primer Nivel) que es un plan nacional al cual están adheridas 10.000 farmacias en todo el país. A este beneficio pueden acceder las personas que no tengan cobertura de obra social, en cualquier farmacia de la provincia, no solamente en Rawson” , señaló.

La intención de la institución es visibilizar este programa para poder llegar a más beneficiados, no sean solo los vecinos del departamento del sur, sino todas aquellas personas que hoy carecen de cobertura de salud y necesitan adquirir algún medicamento en particular. Sin embargo, Maldonado aseguró que no todas las personas que no tiene con obra social pueden acceder al beneficio.

Conforme explicó, para obtener el descuento se necesita contar con una receta electrónica emitida por el profesional de salud. Esa receta posteriormente se valida en las farmacias y si la persona tuvo cobertura en los últimos meses, aunque en la actualidad no lo tenga, no podrá recibir el descuento, ya que el sistema lo rechaza por el DNI.

“También hay que tener en cuenta que no todos los laboratorios están adheridos, por lo tanto, hay medicamentos que no tienen el descuento” , aseguró. De acuerdo con la información en la página del programa nacional, hay más de 7.000 remedios incluidos.

Para Maldonado, teniendo en cuenta la situación económica actual, es de vital importancia visibilizar estos beneficios, como lo hizo Rawson, pero señalando que se puede conseguir el descuento en cualquier farmacia de la red de toda la provincia. “Me pareció importante aclarar esto para que, por ejemplo, vecinos de Capital o de Pocito no tengan que trasladarse necesariamente hasta Rawson para acceder al beneficio”, sintetizó el titular del organismo.

Cómo acceder al descuento en medicamentos en las farmacias de San Juan

La reducción de costo, del 30%, se puede obtener siguiendo estos pasos:

Receta digital: el médico tratante debe confeccionar una receta digital desde la plataforma habilitada MRx Digital.

el médico tratante debe confeccionar una receta digital desde la plataforma habilitada MRx Digital. Descargar la app MPN: La persona que espera acceder al beneficio debe descargar y registrarse en la aplicación MPN como paciente. La misma se puede descargar aquí.

La persona que espera acceder al beneficio debe descargar y registrarse en la aplicación MPN como paciente. La misma se puede descargar aquí. Busca la farmacia adherida: Como se mencionó, hay alrededor de 10.000 farmacias que están adheridas a este programa. Pasa saber cuál es la más cercana al domicilio, se puede buscar en este link, con el nombre o dirección.

Como se mencionó, hay alrededor de 10.000 farmacias que están adheridas a este programa. Pasa saber cuál es la más cercana al domicilio, se puede buscar en este link, con el nombre o dirección. Aprovechá el descuento: Localizada la farmacia, se pueden acercar la misma con la receta y el DNI. Así cualquier persona puede acceder a medicamentos de primer nivel con el 30% de descuento.

Para mayor información sobre los pasos, las aplicaciones y el vademécum en el sitio web del programa Medicamentos de Primer Nivel.