Obesidad infantil: en el Hospital de Pocito preocupa el alto porcentaje de niños con esta enfermedad

El Consultorio de Obesidad Infantil se inauguró debido a la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en los chicos de Pocito . Situación que continúa y preocupa. Laura Villafañe, al frente del servicio, dijo que mensualmente atienden a unos 48 pacientes, más del 60% con obesidad . Este servicio funciona en el Hospital de Pocito, donde también está el Consultorio para Adolescentes.

En el 2019 comenzó a funcionar en el Hospital de Pocito el Consultorio de Obesidad Infantil, con un equipo multidisciplinario que trabaja en forma conjunta e integral para abordar una enfermedad que afecta a un gran porcentaje de la población infantil del departamento como es la obesidad y el sobrepeso.

Laura Villafañe dijo que por consulta evalúan de 6 a 8 pacientes, de entre 1 a 12 años, llegando a un total de unos 48 por mes. De este total, más del 60% tiene obesidad, mientras que el resto tiene sobrepeso. ‘Esta situación actual nos preocupa, todas las semanas recibimos en el consultorio a pacientes nuevos’, dijo la doctora, quien recordó que mañana se conmemora el Día Mundial de la Obesidad.

En el Consultorio de Obesidad Infantil, del Hospital de Pocito, se brinda atención integral a los pacientes de 1 a 12 años.

El Consultorio de Obesidad Infantil, en el Hospital de Pocito, atiende los días martes y viernes de 8 a 12, en el sector de Consultorios Externos.

Villafañe agregó que en la consulta se detecta en los niños, y en sus familias, poca adherencia a una alimentación saludable y la actividad física. También, un alto consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, acompañada por el sedentarismo que provoca el uso excesivo de pantallas.

‘Actuar desde los primeros años de vida es clave para reducir el riesgo de enfermedades metabólicas en un futuro, ocasionadas por la obesidad. Para lograr un cambio de hábitos no sólo realizamos talleres en el consultorio con distintos tópicos para nuestros pacientes y familias. También visitamos escuelas de nivel primario, en zona cercana al Hospital, para dar charlas sobre los riesgos de la obesidad infantil, cómo abordarla y cómo prevenirla’, dijo la médica.

Equipo y objetivos del Consultorio de Obesidad Infantil

El equipo médico que atiene en el Consultorio de Obesidad Infantil está conformado por Laura Villafañe, médica pediatra; Ana Laura Correa, licenciada en Nutrición; Verónica Galdeano, licenciada en Psicología; y Romina Corallo, licenciada en Trabajo Social.

Este grupo de profesionales no sólo se encargan de brindar atención a los chicos con problemas de sobrepeso y obesidad, sino que también acompañan tanto los pacientes como a sus familias durante el tratamiento.

Sus objetivos son: incorporación de nuevos hábitos en su vida diaria, tanto para pacientes como para sus familias; fomentar una alimentación saludable familiar; y promover la actividad física como parte de su rutina.

La atención en el Consultorio de Obesidad Infantil

La atención en el consultorio es integral. El paciente es evaluado por las 4 especialistas en la misma consulta. Durante la consulta se evalúa antecedentes personales y familiares de patologías previas, hábitos diarios que presenta la familia, cómo está conformada su familia, su vivienda, recursos económicos, elección de alimentos en la mesa familiar, tiempo de descanso, actividad física y uso de pantallas. Luego se realiza una evaluación antropométrica mediante medición de peso, talla, circunferencia de cintura, medición de tensión arterial. Se solicitan estudios complementarios de laboratorio y ecografía; e interconsultas a otros especialistas si así lo requieren. También se hace el seguimiento de cada paciente con una nueva evaluación mensualmente.