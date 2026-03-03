3 de marzo de 2026 - 08:39

Suspendieron el mega UPD en Pocito que iba a reunir a 400 alumnos de 16 escuelas

El festejo por el Último Primer Día estaba previsto para la noche del 3 de marzo en una finca del departamento. Según fuentes policiales, los organizadores no contaban con la documentación correspondiente.

El mega festejo por el Último Primer Día (UPD) que iba a realizarse en Pocito y reunir a unos 400 alumnos de 16 escuelas secundarias de San Juan fue suspendido a último momento. La celebración estaba prevista para la noche del 3 de marzo en una finca del departamento y contemplaba la participación de estudiantes que comenzarían su último año del secundario.

Sin embargo, según confirmaron fuentes policiales, la cancelación fue comunicada por los propios organizadores, quienes no contaban con la documentación correspondiente para llevar adelante el evento.

De acuerdo a lo informado, el encuentro incluía música con DJ, servicio de sonido e iluminación y un esquema de seguridad privada. La modalidad preveía permanecer durante la madrugada en el lugar y luego asistir directamente a clases el 4 de marzo, tal como marca la tradición del UPD.

Entre las instituciones cuyos alumnos habían confirmado asistencia se encontraban la Escuela Boero, CESAP, Fanzolato, Colegio Fray Mamerto Esquiú, Colegio Modelo, El Prado, Santa Bárbara, San Bernardo, Santo Domingo, Colegio del Tránsito y Dante Alighieri, entre otras.

En los días previos, autoridades escolares habían advertido que podrían aplicarse sanciones a quienes asistieran a clases en estado de ebriedad.

