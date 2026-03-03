3 de marzo de 2026 - 16:14

Diario de Cuyo en Toronto: los empresarios sanjuaninos que están en la PDAC

Empresarios, proveedores y funcionarios de San Juan participan de la PDAC en Toronto con reuniones y charlas clave. Mirá quienes viajaron.

Alberto Rositano, Laura Róppolo y Diego Badaloni.

Alberto Rositano, Laura Róppolo y Diego Badaloni.

Foto:

Santiago Lufft, Alejandro Madcur, Eduardo Caputo.

Santiago Lufft, Alejandro Madcur, Eduardo Caputo.

Foto:

Luciana Gema y Ángel Sánchez.

Luciana Gema y Ángel Sánchez.

Foto:

Jorge González Muñoz, Cesar Borrego y Ramon Martínez.

Jorge González Muñoz, Cesar Borrego y Ramon Martínez.

Foto:

Santiago Azcona y José Andrés Maino.

Santiago Azcona y José Andrés Maino.

Foto:

Federico Torcivia, Jorge González Muñoz y Débora Velasco.

Federico Torcivia, Jorge González Muñoz y Débora Velasco.

Foto:

Agustin Monsalvo, Marcelo Rodriguez y Emiliano Turcuman.

Agustin Monsalvo, Marcelo Rodriguez y Emiliano Turcuman.

Foto:

Javier Montoya Haya y Pablo Dellazoppa.

Javier Montoya Haya y Pablo Dellazoppa.

Foto:

Reunión empresarios sanjuaninos con Vicuña Corp.&nbsp;

Reunión empresarios sanjuaninos con Vicuña Corp. 

Foto:

Reunion empresarios sanjuaninos con McEwen.

Reunion empresarios sanjuaninos con McEwen.

Foto:

Débora Velasco, Nicolás Goransky, Marcelo Rodriguez y Jorge Gonzalez Muñoz.

Débora Velasco, Nicolás Goransky, Marcelo Rodriguez y Jorge Gonzalez Muñoz.

Foto:

Por Soledad González

La Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) volvió a reunir a una nutrida presencia de sanjuaninos que viajaron a Toronto para participar de las actividades vinculadas a la minería. Empresarios, profesionales del sector, proveedores y representantes institucionales formaron parte de las charlas y exposiciones de la jornada.

Leé además

Ron Hochstein, CEO de Vicuña Corp en PDAC

DIARIO DE CUYO en Toronto: Ron Hochstein, CEO de Vicuña Corp, dijo que "ya priorizamos la contratación local"
Rob McEwen, (centro) presidente de McEwen Copper, a cargo de proyecto Los Azules; Michael Meding, gerente general de Los Azules y Juan Pablo Perea, ministro de Minería de San Juan.

DIARIO DE CUYO en Toronto: el mensaje de Los Azules a los proveedores, "si todo funciona de manera eficiente, habrá mucho para compartir"
Alberto Rositano, Laura Róppolo y Diego Badaloni.
Alberto Rositano, Laura Róppolo y Diego Badaloni.

Alberto Rositano, Laura Róppolo y Diego Badaloni.

Además de las reuniones técnicas y las presentaciones formales, los sanjuaninos aprovecharon los distintos espacios de la convención para intercambiar experiencias, generar contactos y seguir de cerca las tendencias del sector minero a nivel internacional. La participación incluyó tanto a referentes de empresas con proyectos en la provincia como a integrantes de firmas proveedoras de bienes y servicios.

Federico Torcivia, Jorge González Muñoz, Débora Velasco
Federico Torcivia, Jorge González Muñoz y Débora Velasco.

Federico Torcivia, Jorge González Muñoz y Débora Velasco.

Durante la jornada se los vio recorrer los stands, asistir a conferencias y participar de encuentros informales con representantes de otras provincias y países. La presencia sanjuanina volvió a destacarse como una de las más numerosas dentro de la delegación argentina.

Agustin Monsalvo, Marcelo Rodriguez y Emiliano Turcuman
Agustin Monsalvo, Marcelo Rodriguez y Emiliano Turcuman.

Agustin Monsalvo, Marcelo Rodriguez y Emiliano Turcuman.

Luciana Gema y Angel Sanchez
Luciana Gema y Ángel Sánchez.

Luciana Gema y Ángel Sánchez.

Santiago Lufft, Alejandro Madcur, Eduardo Caputo
Santiago Lufft, Alejandro Madcur, Eduardo Caputo.

Santiago Lufft, Alejandro Madcur, Eduardo Caputo.

Jorge Gonzalez Muñoz, Cesar Borrego y Ramon Martinez
Jorge González Muñoz, Cesar Borrego y Ramon Martínez.

Jorge González Muñoz, Cesar Borrego y Ramon Martínez.

Javier Montoya Haya y Pablo Dellazoppa
Javier Montoya Haya y Pablo Dellazoppa.

Javier Montoya Haya y Pablo Dellazoppa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

PDAC 2026, la feria minera más importante del mundo.

DIARIO DE CUYO en Toronto: expectativas por reuniones claves que tendrá el Gobierno de San Juan en PDAC

diario de cuyo en canada: los azules busca un socio estrategico para iniciar su construccion en 2027

DIARIO DE CUYO en Canadá: Los Azules busca un socio estratégico para iniciar su construcción en 2027

DIARIO DE CUYO en Toronto participando de la feria minera más importante del mundo.

DIARIO DE CUYO en Toronto: San Juan llega bien posicionada a PDAC para atraer nuevos inversores

Marcos Galperin aseguró que la Inteligencia Artificial reducirá la demanda de programadores tradicionales en el corto plazo.

Marcos Galperin: "Ya no es necesario aprender a programar para trabajar en tecnología"