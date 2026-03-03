Diario de Cuyo en Toronto: los empresarios sanjuaninos que están en la PDAC

La Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) volvió a reunir a una nutrida presencia de sanjuaninos que viajaron a Toronto para participar de las actividades vinculadas a la minería. Empresarios, profesionales del sector, proveedores y representantes institucionales formaron parte de las charlas y exposiciones de la jornada.
Además de las reuniones técnicas y las presentaciones formales, los sanjuaninos aprovecharon los distintos espacios de la convención para intercambiar experiencias, generar contactos y seguir de cerca las tendencias del sector minero a nivel internacional. La participación incluyó tanto a referentes de empresas con proyectos en la provincia como a integrantes de firmas proveedoras de bienes y servicios.
Durante la jornada se los vio recorrer los stands, asistir a conferencias y participar de encuentros informales con representantes de otras provincias y países. La presencia sanjuanina volvió a destacarse como una de las más numerosas dentro de la delegación argentina.