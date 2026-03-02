DIARIO DE CUYO en Toronto: expectativas por reuniones claves que tendrá el Gobierno de San Juan en PDAC

San Juan participa de la PDAC 2026 con una agenda centrada en reuniones con empresas y directorios mineros, en un contexto marcado por anuncios de inversión y proyectos en marcha. El Gobierno provincial busca consolidar decisiones ya tomadas por compañías que eligieron la provincia y avanzar en nuevas etapas de desarrollo.

El Ministro de Minería, Juan Pablo Perea explicó que durante estos días mantendrán encuentros tanto en Toronto como en Canadá con autoridades empresarias vinculadas a proyectos en San Juan. Según indicó, el objetivo es seguir avanzando en iniciativas que ya están en marcha y acompañar las inversiones que se vienen anunciando en la provincia.

La provincia también exhibe resultados tangibles en materia de inversiones, como la reciente presentación del plan de Vicuña, con un total de 18.000 millones de dólares y 7.000 millones comprometidos hasta 2030, que confirma que la provincia ya transita la etapa de concreción de proyectos.

Perea aprovechó el momento para hablar de las expectativas que se han generado en torno a la minería en la sociedad y que terminan generando ansiedad. El Ministro remarcó que la estrategia local combina la riqueza de los yacimientos con la seguridad jurídica y el compromiso de acompañar a las empresas, asegurando que “cada anuncio que les damos a nuestra sociedad es que viene con un hecho detrás”.

Durante la entrevista con este medio, Perea explicó que el objetivo de San Juan es mostrar al mundo minero cómo la provincia combina transparencia, eficiencia y seguridad jurídica. “Reglas claras, transparencia, procesos ordenados, eficientes, óptimos”, detalló, son la base de la política que busca que cada proyecto tenga resultados tangibles y medibles.

El Ministro también remarcó que la provincia no solo busca atraer inversiones, sino fortalecer a los proveedores locales y acompañar a la industria en cada paso. Sobre la Ley de Glaciares señaló que se trata de un logro que combina federalismo y ciencia ya que “nosotros, en la provincia de San Juan, estamos acompañados y nos nutrimos de esas evaluaciones de institutos o gabinetes importantísimos dependientes de universidades y otros órganos del estado”.

Inversiones y compromisos

La provincia llega a la PDAC con proyectos que ya comenzaron a concretarse. Perea Fontivero destacó que la presentación del plan de Vicuña, con 18.000 millones de dólares de inversión total y 7.000 millones hasta 2030, refleja el trabajo diario de seguimiento y acompañamiento a la industria. “No hacer anuncios vacíos… cada anuncio que les damos a nuestra sociedad es que viene con un hecho detrás”, aseguró.

Además, San Juan trabaja en la formación de proveedores y desarrollo de comunidades, a través de lo que el Ministro definió como una “ley de desarrollo de proveedores o ley de desarrollo de comunidades”.