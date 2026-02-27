Informe Fraser: San Juan se consolida entre los polos mineros más atractivos de América Latina

Otra vez San Juan está en el top de las jurisdicciones más atractivas para la inversión minera de América Latina y el Caribe. La sorpresa la dieron Mendoza, Chubut y Neuquén que aparecen otra vez en el ranking.

Aunque registró una ligera disminución en la puntuación en el Índice de Atractivo para la Inversión pasando del puesto 14 de 82 jurisdicciones en 2024 al 18 de 68 en 2025, San Juan sigue liderando. La puntuación del potencial mineral de la provincia aumentó 2,50 puntos, pasando del puesto 17 de 58 el año pasado al 15 de 41 este año.

El Índice de Percepción de Políticas también disminuyó 6,01 puntos, pasando del puesto 11 de 82 al 22 de 68. Los mineros expresaron una creciente preocupación por la incertidumbre sobre la aplicación de las regulaciones vigentes (+2 puntos) y la incertidumbre sobre las reclamaciones territoriales en disputa (+2 puntos). En contraste, los inversionistas expresaron una menor preocupación por la base de datos geológica de San Juan (-46 puntos), sus regulaciones laborales (-44 puntos) y la disponibilidad de mano de obra calificada (-24 puntos).

Este año, Chubut se ubicó en el puesto 63 de 68 jurisdicciones en cuanto a atractivo para la inversión, en el puesto 37 de 41 en potencial mineral y en el puesto 58 de 68 en cuanto a políticas. Los inversionistas reportaron sus mayores niveles de preocupación en torno a la incertidumbre sobre las regulaciones ambientales (89%), la incertidumbre sobre qué áreas serán protegidas como áreas silvestres o parques (88%) y la infraestructura (88%).

Mendoza ocupa el puesto 56 de 68 jurisdicciones en el Índice de Atractivo para la Inversión, el puesto 34 de 41 en el Índice de Potencial Mineral y el puesto 55 de 68 en el Índice de Percepción de Políticas. A nivel de políticas, las principales preocupaciones de los inversionistas se centraron en las regulaciones laborales (86%), la incertidumbre sobre qué áreas se protegerán como áreas silvestres o parques (78%) y los acuerdos socioeconómicos (78%).

Este año, la encuesta incluye 68 jurisdicciones de todos los continentes, excepto la Antártida. El cuestionario de 2025 incluyó varias jurisdicciones que no contaban con suficientes respuestas para ser incluidas en el informe. El umbral mínimo de inclusión fue de cinco respuestas. Se incluyeron las jurisdicciones con entre 5 y 9 respuestas, pero se anotaron como corresponde. Se excluyó cualquier jurisdicción con menos de 5 respuestas. Las jurisdicciones excluidas de este año incluyen cinco en Argentina (Catamarca, Jujuy, Río Negro, Salta y La Rioja).

Brasil, la sorpresa

Las mineras perciben a Brasil como la jurisdicción más atractiva para la inversión en la región, ocupando el puesto 19 de 68, tras ocupar el puesto 56 de 82 el año pasado. Esta mejora se debió al aumento tanto del potencial mineral como de la percepción de las políticas.

El potencial mineral de Brasil aumentó 24,84 puntos, lo que mejoró su clasificación del puesto 43 de 58 al 11 de 41 en 2025. Su índice de percepción de políticas este año aumentó 26,51 puntos y la clasificación de Brasil ascendió del puesto 53 de 82 en 2024 al 29 de 68 en 2025.

Las mineras solo reportaron una preocupación notable, relacionada con las barreras comerciales (+6 puntos porcentuales). En contraste, la disminución de sus preocupaciones fue más evidente en relación con el sistema legal (-34 puntos), los acuerdos socioeconómicos (-33 puntos) y la incertidumbre sobre qué áreas serán protegidas como áreas silvestres o parques (-30 puntos).