DIARIO DE CUYO en Toronto: el mensaje de Los Azules a los proveedores, "si todo funciona de manera eficiente, habrá mucho para compartir"

En el marco de la PDAC que se realiza en Toronto , Rob McEwen , presidente de McEwen Copper , compañía minera a cargo del proyecto de cobre Los Azules, en San Juan , expuso sobre el futuro de la minería en Argentina , el escenario global de los metales y las condiciones que, a su entender, deben sostenerse para atraer inversiones de largo plazo.

“Estamos muy entusiasmados con nuestro proyecto en San Juan. Es uno entre muchos, y creo que Argentina tiene un futuro muy grande si miramos hacia adelante diez o quince años”, expresó Rob McEwen. “Solo San Juan probablemente estará produciendo más cobre del que Perú produce en un año . Habrá una gran inversión en la provincia y en el país para desarrollar la minería”, afirmó.

“Sin embargo, Argentina todavía genera cierta cautela en el mundo de los inversores. Se están anunciando grandes proyectos por parte de Glencore, BHP, nosotros y otros actores. Pero quiero advertirles que no intenten tomar demasiado antes de que esté disponible. No se trata de extender la mano y pedir ahora mismo. Se trata de un apretón de manos, de una asociación, de trabajar juntos”, señaló.

“Las minas son activos de largo plazo. Generan grandes beneficios para la sociedad. Existe algo llamado ‘multiplicador económico’: cada dólar que se invierte en minería, al menos en este país, produce más de dos dólares en beneficios para la economía en general. Pero ese beneficio es frágil”, sostuvo. “Estos activos son de largo plazo. En nuestro caso, estamos hablando de setenta años. Podemos proyectar 54 o 55 años de vida útil con potencial de exploración. Estará aquí durante mucho tiempo. Pero es necesario reconocer que Argentina no ha sido un país minero durante bastante tiempo. Por eso, los proveedores, el inventario y las habilidades aún no están preparados para cubrir todos los proyectos que avanzarán”, indicó.

“Si quieren ver esta inversión de largo plazo, deben aceptar que no pueden retirar todo de la mesa de inmediato ni pedirle al gobierno que proteja proveedores de manera artificial. Eso sería un error que podría desalentar inversiones”, advirtió. “Si quieren ver esta inversión de largo plazo, deben aceptar que no pueden retirar todo de la mesa de inmediato ni pedirle al gobierno que proteja proveedores de manera artificial. Eso sería un error que podría desalentar inversiones”, advirtió.

“La minería es una industria que genera riqueza para muchas personas y comunidades, y es de largo plazo. Si desarrollan las habilidades necesarias, adquirirán la experiencia para prestar servicios a la industria. Hay tiempo y habrá muchos beneficios. Pero, como dije, no intenten capturarlo todo antes de que el dinero se invierta, porque eso podría frenar el proceso”, agregó.

“Soy optimista respecto de Argentina. Si pueden mantener el rumbo actual y continuar pensando de esta manera, llegará más inversión al país, que es lo que se necesita”, expresó.

“Hoy el mundo está en una carrera por asegurar metales. Si analizamos las acciones mineras como porcentaje del mercado global, actualmente representan alrededor del 3 %. En los años cincuenta y sesenta eran el 11 %, y a comienzos del siglo XX, entre el 9 y el 10 %. Estamos en un punto bajo, el más bajo en 55 años. Se observa una rotación del mercado desde acciones de crecimiento hacia acciones de valor, y los metales están siendo valorizados. Habrá una gran afluencia de capital, y muchos países están levantando barreras y estableciendo relaciones estratégicas, lo que es positivo para la industria minera”, afirmó.

PDCA Toronto Azules Ejecutivos de McEwen Copper, autoridades de la provincia de San Juan y proveedores mineros sanjuaninos.

“Argentina está al borde de un período muy interesante. Hay capacitación por hacer. En el hemisferio norte existe una verdadera escasez de mano de obra, y también lo veo en Argentina en términos de habilidades, inventario, equipamiento y servicios. Todo eso madurará con el tiempo”, manifestó.

“Cuando se construye un proyecto grande —en nuestro caso, superior a los 3.000 millones de dólares; otros son de 9.000 o 13.000 millones— existe una ruta crítica, momentos en los que ciertas cosas deben ocurrir sin demoras. La industria minera está llena de ejemplos de proyectos que superaron ampliamente el presupuesto y no obtuvieron el retorno esperado. El caso de Pascua-Lama es ilustrativo: se proyectaba en 3.000 millones, se avanzó a mitad de camino con un costo de 8.000 millones y finalmente se detuvo”, recordó, en referencia a Pascua-Lama.

“Por eso es fundamental avanzar lo más rápido y ordenadamente posible, sin interrupciones, sin trabas aduaneras que demoren equipos esenciales o piezas críticas para continuar el proceso”, señaló. “Si todo funciona de manera fluida y eficiente, habrá mucho para compartir. Dentro del país y de la provincia se verá un efecto multiplicador: salarios altos, estabilidad laboral de largo plazo, oportunidades de independencia financiera. Todo eso genera una visión positiva del futuro”, indicó.

“Los beneficios para la sociedad son numerosos. En Toronto, por ejemplo, si recorren University Avenue, verán algunos de los mejores hospitales del mundo. El Toronto General Hospital fue clasificado recientemente como el segundo mejor hospital del mundo. Muchos nombres vinculados a la industria minera han contribuido a su desarrollo”, expresó.

“Mi esposa y yo fundamos un centro de investigación en células madre y medicina regenerativa, enfocado en transformar profundamente la prestación de servicios de salud. El dinero también se destina a educación, liderazgo y arte. Lo que sale del subsuelo se reinvierte en mejoras para la sociedad”, agregó.

“Quiero compartir una historia sobre el impacto de esos recursos. Mi esposa y yo otorgamos cada año un premio de 100.000 dólares a la innovación en investigación con células madre. El primer ganador fue el investigador japonés Shinya Yamanaka, quien logró reprogramar una célula de la piel para convertirla en célula madre, superando los dilemas éticos asociados a su obtención. Recibió nuestro premio y, al año siguiente, ganó el Premio Nobel por ese trabajo”, relató, en alusión a Shinya Yamanaka.

“Es difícil imaginar que un dólar extraído del suelo pueda transformarse en un Premio Nobel. Ese es el impacto que puede tener esta industria cuando el dinero no solo llega a una cuenta bancaria, sino a muchas, generando oportunidades de crecimiento”, reflexionó. “Eso es lo que está en juego hoy: pensar cómo contribuir a algo que crecerá durante 70 o 100 años y que enriquecerá a la sociedad, además de mejorar nuestras propias vidas”, afirmó.

“En Los Azules buscamos construir una mina que ayude a cambiar la percepción pública de la minería, que hoy es negativa. Muchas personas la asocian con daño ambiental o problemas hídricos. Sin embargo, el mundo moderno depende de lo que se extrae del subsuelo, y hoy existe mayor responsabilidad ambiental y mejores prácticas que en el pasado”, sostuvo.

“Queremos que lo que construyamos en sus montañas sea un modelo para la minería del futuro. Hace algunos años convocamos a un arquitecto reconocido en el ámbito de la construcción sustentable y le planteamos cómo diseñar una mina que cambiara la percepción pública, haciéndola más responsable y transparente”, señaló.

“El objetivo es que sea un modelo del que la comunidad, la provincia, el país y nosotros mismos podamos sentirnos orgullosos”, indicó. “El objetivo es que sea un modelo del que la comunidad, la provincia, el país y nosotros mismos podamos sentirnos orgullosos”, indicó.

“Creemos en la transparencia. Queremos mostrar lo que hacemos a la mayor cantidad de personas posible. Incluso evaluamos la posibilidad de construir un hotel en el lugar para que quienes no pertenecen a la industria minera puedan visitarlo, conocer el paisaje —que es extraordinario— y ver cómo se realiza la minería en la actualidad, no como se hacía décadas atrás”, concluyó.

Además, McEwen, confió que "hasta hace muy poco, era muy difícil conseguir financiamiento. Hubo entusiasmo allá por 2007, y luego el escenario cambió" y agregó que actualmente están "enfocados en nuestro estudio de factibilidad. Diría que ese es el primer lugar donde mirar: analizar qué se va a hacer allí, qué habilidades serán necesarias. Habrá construcción, manufactura, capacitación; existe un amplio abanico de oportunidades".

También dijo que están buscando "recaudar fondos. Nuestra prioridad es contar con el capital suficiente para poder construir. Aún no hemos considerado la posibilidad de financiar proveedores. Tal vez podrían conversar con representantes del gobierno acerca de qué medidas se adoptarán para fomentar el desarrollo de proveedores y posibles líneas de crédito para ellos. También podrían dialogar con sus propios proveedores para solicitar adelantos".

McEwen relató que junto a su socio están "recorriendo el mundo —como se suele decir, “sacudiendo el árbol del dinero”— intentando conseguir los recursos necesarios para poder construir. Por eso, sugiero que comiencen a hablar con proveedores de equipamiento u otros actores de su sector y planteen: “Hay un par de proyectos realmente grandes en marcha. ¿Qué podrían adelantarme para poner esto en funcionamiento?'" sostuvo.

"En cuanto a mi experiencia personal, crecí en la industria de las inversiones. Seguí los pasos de mi padre. Él me hacía graficar acciones cuando tenía diez u once años, y comencé a invertir a los doce. Pasé mis primeros dieciocho o diecinueve años en el sector financiero: investigación, ventas, gestión de carteras, fondos comunes de inversión, fondos cerrados, algo de banca de inversión y operaciones de trading" contó sobre sus inicios, hasta que ingresó a la industria minera y adquirió "el control de un par de compañías. La naturaleza fue muy generosa conmigo. Hoy percibo un salario simbólico de un dólar al año y tengo invertidos más de 250 millones de dólares en mi empresa, Q Inc. y Q Copper".

"Estoy aquí con una visión de largo plazo: para construir valor, generar riqueza para otros y porque creo que la naturaleza aún tiene muchos tesoros por revelar, siempre que sepamos extraerlos de manera responsable. Creo que esto ilustra lo que la minería puede lograr: atrae financiamiento, como se mencionaba, y abre oportunidades para muchas más personas", cerró el empresario.