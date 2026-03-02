San Juan dice presente en la PDAC con una agenda técnica y estratégica

La delegación de San Juan en la PDAC está encabezada por el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, entre otros funcionarios.

Este lunes se llevó a cabo el "Argentina Day", un espacio destinado al debate de los minerales críticos y el rol de Argentina en ese escenario global, mientras que el 3 de marzo, entre las numerosas charlas, habrá una mesa redonda con autoridades de las provincias mineras argentinas, vinculada a la gestión en minería de cada provincia.

La delegación está encabezada por el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, y la integran los secretarios Pablo Fernández, a cargo de la Secretaría Técnica; Roberto Moreno, responsable de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero; y Guillermo Olguín, secretario de Desarrollo Sustentable. La composición del equipo refleja una decisión política y técnica de mostrar a San Juan como una jurisdicción minera con capacidad de gestión integral del sector.

Durante la PDAC, la comitiva sanjuanina mantiene una agenda centrada en reuniones con empresas mineras, directivos y potenciales inversores vinculados a proyectos que se desarrollan en la provincia o que analizan nuevas oportunidades. El foco está puesto en acompañar iniciativas en marcha, avanzar en definiciones clave y reforzar la previsibilidad que San Juan ofrece a la industria.