2 de marzo de 2026 - 15:35

San Juan dice presente en la PDAC con una agenda técnica y estratégica

La delegación de San Juan en la PDAC está encabezada por el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, entre otros funcionarios.

El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, encabeza la delegación de San Juan.

Por Soledad González
Este lunes se llevó a cabo el "Argentina Day", un espacio destinado al debate de los minerales críticos y el rol de Argentina en ese escenario global, mientras que el 3 de marzo, entre las numerosas charlas, habrá una mesa redonda con autoridades de las provincias mineras argentinas, vinculada a la gestión en minería de cada provincia.

La delegación está encabezada por el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, y la integran los secretarios Pablo Fernández, a cargo de la Secretaría Técnica; Roberto Moreno, responsable de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero; y Guillermo Olguín, secretario de Desarrollo Sustentable. La composición del equipo refleja una decisión política y técnica de mostrar a San Juan como una jurisdicción minera con capacidad de gestión integral del sector.

Durante la PDAC, la comitiva sanjuanina mantiene una agenda centrada en reuniones con empresas mineras, directivos y potenciales inversores vinculados a proyectos que se desarrollan en la provincia o que analizan nuevas oportunidades. El foco está puesto en acompañar iniciativas en marcha, avanzar en definiciones clave y reforzar la previsibilidad que San Juan ofrece a la industria.

La convención minera de Toronto es considerada el principal punto de encuentro de la minería mundial y un espacio donde se definen muchas de las decisiones de inversión del año. En ese escenario, San Juan apuesta a que la presencia de su equipo ministerial completo contribuya a afianzar la confianza en la provincia y a consolidar su perfil como una de las jurisdicciones mineras más activas del país.

