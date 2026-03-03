El dólar oficial rebotó y alcanzó un máximo en tres semanas: el precio del dólar blue en San Juan

Dialogo permanente, el desafío de los oftalmólogos sanjuaninos ante la crisis de la salud privada

El dólar oficial anotó su segunda caída consecutiva y se sostuvo por debajo de los $1.400

En el segmento mayorista, el dólar mayorista subió $20 a $1.415 este martes , para ubicarse a un 14% del techo de la banda cambiaria establecida por el Gobierno. El volumen operado al contado superó los u$s372 millones.

Por su parte, los contratos de dólar futuro suben con fuerza hasta 1,7%. El mercado pricea que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.446,5 a fines de febrero. En total, se operaron unos u$s1.664 millones.

A nivel minorista, el tipo de cambio cerró a los $1.435 para la venta según el Banco Nación (BNA). En tanto en el promedio de entidades del Banco Central (BCRA), el dólar promedió los $1.433,40 para la venta.

Entre los paralelos, el dólar contado con liquidación (CCL) operó a $1.473,81, mientras que el MEP avanzó a los $1.434,49. En tanto, el dólar blue se vendió a $1.425, según el relevamiento hecho por Ámbito en las cuevas de la city porteña. En San Juan, el dólar blue se comercializó a $1.360 para la compra y $1.460 para la venta.

Pago de Bopreales, demanda de dólares y misión del FMI

Este lunes se efectivizó el pago de la segunda cuota de amortización de los Bopreales, por un monto cercano a los u$s1.000 millones. Eso no frenó el ritmo de compras del BCRA, que ayer se hizo de u$s70 millones, encadenando 39 ruedas consecutivas como demandante en el MLC. En lo que va del año, lleva comprados u$s2.783 millones.

Esta situación se da en paralelo a una demanda de dólares que no aflojó en el arranque del año. En enero pasado se acumularon un total de u$s2.730 millones en compras netas de billetes y divisas, "sin fines específicos", según el BCRA.

Se trata del enero de mayor volumen de atesoramiento desde 2018, cuando se acumularon u$s3.073 millones. A su vez, se trata del un registro más alto desde octubre pasado. De modo que la demanda privada por atesoramiento sigue firme, por lo menos, en el arranque del año.

En paralelo, la misión argentina concluyó la segunda revisión técnica ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), quedando el expediente a la espera de validación formal para el desembolso de u$s1.000 millones.