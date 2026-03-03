3 de marzo de 2026 - 14:04

El CEO de YPF dijo que no habrá "cimbronazos con los precios de los combustibles", pero advirtió que "es impredecible lo que va a pasar"

Así lo afirmó Horacio Marín pese al conflicto bélico entre Irán y EE.UU. e Israel.

Expectativa por el precio de los combustibles.

El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que “no va a haber cimbronazos con los precios de los combustibles”, tras el aumento de los precios internacionales del petróleo por el conflicto entre Irán y EE.UU. e Israel.

“Tratamos de evitar de pasar al consumidor los precios muy rápido, de un día para el otro. Si los precios del petróleo se mantienen durante meses altos va a terminar impactando en el surtidor, pero será lentamente”, señaló.

En declaraciones periodísticas, Marín dijo es “es impredecible lo que va a pasar”, porque en “este momento hay 15 millones de barriles que no pueden salir del estrecho de Ormuz y el precio del barril se fue a US$82 dólares”.

“Nosotros tenemos una política de precios por la que vamos promediando y va corriendo en los días”, añadió. “No hay que actuar con pánico en estos escenarios“, remarcó.

Marín afirmó que si el precio del barril se mantiene en US$85 por varios meses "va a terminar impactando" en los surtidores, pero "muy de a poco".

“En cambio, si tiene un pico a US$100 y después baja a US$75 prácticamente no habrá impacto”, agregó. El CEO de YPF evaluó que la guerra en Medio Oriente consolida a Vaca Muerta como un polo seguro de abastecimiento energético.

