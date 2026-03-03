La sequía se agravó y deberán negociar con productores que los diques no queden en rojo

El río San Juan aportó cerca de un 40% menos de lo que se esperaba en el pronóstico hídrico y la temporada de mayo caudal está terminando. Con un escenario de sequía agravada, el Gobierno deberá negociar con los productores agrícolas cómo manejar el riego para que los diques no queden en negativo.

Los tres embalses sobre el río más importante de San Juan, Los Caracoles, Punta Negra y Ullum, están cerca del mínimo de seguridad. El último se encuentra por debajo de este nivel, por lo que en la actualidad al sistema le faltan 19,2 hectómetros cúbicos de agua (hm3).

La forma en la que acordarán regar los próximos meses será la clave para que no queden otra vez los tres diques en negativo, como estaban hasta 2024. Es que cada día se destina al riego agrícola casi 3 hm3, siendo que este grupo de usuarios es el principal destinatario, utilizando más del 80% del agua.

Los tres embalses sanjuaninos sufrieron la peor crisis hídrica del último siglo y apenas lograron un año de recuperación en el periodo 2024-2025. Tras los efectos de la sequía que tuvo su peor momento en 2021-2022, estuvieron los tres a la vez o de forma intermitente todos los años por debajo de su mínimo de seguridad operativa.

Fue gracias al periodo que terminó en septiembre de 2025, cuando lograron elevar los niveles debido a que el río San Juan tuvo un derrame de 1.250 hm3 y que lograron acordar que 850 hm2 fueran para el agro, 120 se destinan para consumo humano y el resto, descontando los cerca de 100 hm3 que se pierden por evaporación, se destinaron a mejorar las reservas.

Las autoridades tienen en cuenta como valor principal la cota a la que están los cuerpos de agua, esto es, la altura en la que llega el nivel en el paredón, calculando en metros sobre el nivel del mar (msnm). Con esto obtienen un aproximado de los hm3 que se pueden entregar sin bajar del mínimo de seguridad.

Teniendo en cuenta esto, Los Caracoles se encontraba el pasado 25 de febrero con 5,48 metros sobre su cota de seguridad, que está a 1080 msnm. Calculan que hay 1,01 hectómetros disponibles para la entrega.

En Punta Negra la cota de seguridad está a 920 msnm y el agua estaba 4,3 metros por encima. Con esto, tenía 2,12 hectómetros disponibles para enviar a los canales de riego, lo que igual no alcanza para los 3 hm3 que hacen falta para un día completo de uso agrícola.

En cambio Ullum tenía agua hasta los 752,82 msnm, mientras su cota de seguridad está a los 760 msnm. Debido a esto, el dique no tenía hectómetros disponibles para enviar al riego y era el que llevaba la cuenta total a 19,2 hm3 en negativo.

Alternativas para lo que queda del año hídrico

A partir de ahora, las autoridades deberán trabajar con los principales usuarios con la idea de sostener los diques y las reservas estratégicas ante un escenario mucho más seco de lo esperado. Desde Gobierno plantearon una serie de objetivos para poder transitar la actual temporada, donde la expectativa era que lleguen 950 hm3, pero todo indica que habrá un derrame de entre 531 y 614 hm3.

En este escenario, el Secretario de Agua y Energía David Devia explicó que deben definir la distribución de agua para la temporada teniendo en cuenta que la prioridad es mantener los 120 a 130 hm3 para consumo humano. Este nivel se sostiene, agregó, manteniendo el nivel de Ullum, ya que por debajo de la cota actual peligra el nivel la toma de OSSEE.

Además, deben tener en cuenta los cerca de 100 hm3 que se pierden en evaporación. El uso industrial y mineo en la cuenca del río San Juan se sostiene por tomas de agua subterránea, ya que al no haber proyectos de gran escala funcionando, no requieren prácticamente agua.

En cambio para el agro, que es ele principal usuario en la cuenca, plantearon tres escenarios. En el primero, se tiene en cuenta el peor pronóstico para este año, de 531 hm3 de derrame hídrico. En este caso calcularon que podrían distribuir el 62,63% de agua para el sector.

En la segunda posibilidad, donde calculan que el río podría traer un total de 572 hm3, podrían disponer de hasta un 67,53% parra el agro. Tendrían una reducción del 12% en lo que reciben habitualmente, mientras que la baja en la cantidad de agua total para todos los usuarios será del 32,47%.

En el mejor de las hipótesis, esperan que volumen total que llegue por el río sea de 614 hm3, la distribución para el agro podría ser del 72,49% del total. En comparación con la entrega promedio de los últimos 6 años, los productores tendrían un 5,55% menos de agua.

Para alcanzar estos objetivos, Gobierno analiza tanto aumentar los días de corta para el sector agrícola, que es la medida más efectiva, controlar la cantidad de agua usando coeficientes reducidos, intercalar los canales principales e incorporar más tecnología y técnicas. La decisión dependerá tanto de las autoridades provinciales como de los regantes, ya que tienen la mitad de los votos en el Consejo de Hidráulica, donde se define cómo usarán el agua que llega a los embalses.

Para Devia, una prioridad será sostener el nivel de seguridad, tanto para proteger las obras como para asegurar el inicio de la próxima temporada de riego. El funcionario explicó que los primeros días de riego depende de haber podido sostener las reservas durante el invierno, cuando menos agua llega. A su vez, a futuro no saben si el río recuperará su caudal o si San Juan seguirá enfrentando sequías profundas como la actual.