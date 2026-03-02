La UNSJ saca cuentas para sostener los gastos de funcionamiento ante la crisis presupuestaria

“Estamos en la etapa de elaboración del proyecto de presupuesto” , explicó a DIARIO DE CUYO el secretario Administrativo Financiero de la UNSJ , Ricardo Coca. Sucede que en medio del reclamo de la comunidad universitaria nacional por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el silencio de Nación ante el pedido de llamado de paritarias, desde la casa de altos estudios están afinando el lápiz para definir el destino de los fondos, ya que no logran a cubrir la totalidad de las demandas y necesidades.

Para este año, el Gobierno nacional otorgó solo un 2% de incremento sobre el presupuesto universitario local. Si tenemos en cuenta que la inflación acumulada del 2025 fue del 31,5% y que el último dato del IPC correspondiente a enero fue del 2,9%, estamos hablando de un aumento que no solo va en sintonía con la economía real, sino que además resulta un despropósito por parte de Nación, destacando la clara intención de perjudicar la educación pública superior.

Coca destacó que para este año se había pedido un incremento que representaba un total de 233.000 millones de pesos y lo que recibirán de Nación es 120.000 millones. “Con ese monto tenemos que cubrir salarios, investigación, becas, comedor, obras. Todo entra ahí. En 2025 ejecutamos prácticamente lo mismo” , aseguró.

Pese al bajo presupuesto se debe garantizar el ciclo lectivo cubriendo bienes de capital y obras, pero la preocupación está puesta en el atraso salarial y los gastos de funcionamiento. Sin embargo, el funcionario universitario aseguró que se harán todos los esfuerzos para no realizar cambios que entorpezcan la actividad académica.

La preocupación reviste en el tiempo que se pueda sostener esta situación sin perjudicar la estructura de la universidad. Al respecto, Coca analizó: “En gasto de funcionamiento, tarde o temprano se notará en infraestructura como menos bienes de capital para equipar las actividades de laboratorio, por ejemplo. Tenemos recursos propios a través de convenios y demás, siempre se trabaja, pero no es una parte significativa del presupuesto”.

Si bien hay obras que están garantizadas, como la de la Escuela de Música, un proyecto que durante muchos años se convirtió en la “piedra en el zapato” de la UNSJ, por estas horas lo que se estudia es la cantidad de recursos que se destinarán a obras menores, como reparaciones. Puesta en marcha de proyectos nuevos es algo que no se estudia por estas horas, ya que hasta que no haya una mejora presupuestaria no se considera.

El ajuste presupuestario está generando gran preocupación en todo el ámbito universitario. Sucede que al achique de gastos de funcionamiento se suma la migración de docentes que deciden dejar de prestar servicios en la universidad, buscando propuestas laborales que económicamente sean más significativas y rentables.

Esta situación ya ha sido puesta sobre la mesa por parte de los gremios docentes universitarios que vienen detectando la fuga de formadores desde hace meses. Para las autoridades de la UNSJ, esta situación genera alerta. “El mayor problema es el atraso salarial, lo que hace que haya un recambio de docentes significativos”, aseguró Coca.

“Tenemos una ley que fue aprobada, que la insistencia permitió que quedara firme, que el Gobierno dijo ‘la promulgo, pero no la pongo en práctica’, y ahora hay un fallo de un tribunal -Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11- que dice que el Gobierno la tiene que poner en práctica”, contextualizó el funcionario universitario.

Sucede que luego de todo lo que generó el segundo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario el año pasado, el Gobierno nacional insiste en no aplicar la norma, y no contentos con ello, giraron un nuevo proyecto al Congreso. El objetivo, según el texto enviado, es “armonizar las necesidades de financiamiento de las Universidades Nacionales” con “las reales posibilidades de financiamiento” del Presupuesto 2026.

Con el nuevo proyecto, se establece una recomposición salarial de manera escalonada, actualizando los básicos del personal docente uy no docente de las universidades nacionales, con un esquema de tres aumentos de 4,1% cada uno, iniciando en marzo. Además se sostiene el llamado de paritarias. Sin embargo, elimina la parte de la ley vigente donde dice que las mismas se deben convocar “asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC”.

Desde la comunidad universitaria nacional han tomado con desagrado el nuevo proyecto y la insistencia del Gobierno Nacional de seguir castigando las universidades públicas de todo el país. Sin duda, es un conflicto que surgió en diciembre del 2023 y seguirá sumando capítulos.