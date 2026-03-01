La Universidad de Adultos Mayores cumple 30 años acompañando a los sanjuaninos +50 y se alista para un nuevo inicio de clases

En abril inicia el nuevo ciclo lectivo la Universidad de Adultos Mayores , un espacio que se enmarca dentro del programa “Por un nuevo proyecto de vida” , iniciativa que nació hace 30 años y sigue siendo de gran interés y demanda por la población +50 de San Juan . Con las inscripciones a la vuelta de la esquina, quienes conforman el equipo de trabajo celebran poder continuar acompañando a los adultos mayores con una amplia variedad de propuestas.

El proyecto nació en 1996 de la mano de profesora Berta Varas de Klement. “Se había producido a nivel mundial un reconocimiento de que la vida se había alargado, y que por lo tanto había una población de adultos mayores que podía cumplir sus deseos de saber o de aprender luego de haber realizado una vida corriente, entrando en la etapa de la jubilación” , destacó a DIARIO DE CUYO el coordinador del programa, Eduardo Peñafort.

En un inicio se proyectaron actividades para 200 personas, pero la demanda superó ampliamente las expectativas, registrando durante el primer día de inscripción hace tres décadas atrás un aproximado de 1.500 aspirantes. Hasta el 2001 asistieron por año entre 2.500 a 3.000 alumnos; y luego el número bajo, sosteniéndose en la actualidad en el orden de los 1.200 a 1.500 adultos mayores.

Si bien la denominación es “Universidad de Adultos Mayores”, no se trata de carreras universitarias, sino de cursos en formato taller que invitan no solo a aprender sobre distintas temáticas, sino a compartir un momento de encuentro, conocer a otras personas y ampliar el vínculo social en una edad que suele ser compleja para las personas desde el punto de vista vincular.

Dentro del universo de alumnos, Peñafort señala que gran parte son mujeres y que la edad promedio ronda entre los 60 y 70 años, aunque hubo ciclos donde contaron con alumnos que superaban los 90 años. Incluso recibieron consultas de personas menores de 50 que se vieron atraídos por las propuestas, pero el espacio está destinado a un sector particular y el espíritu del proyecto es seguir manteniendo esa premisa.

Otras de las pautas que no se han modificado desde sus inicios es que no es necesario contar con escolaridad. Es decir, pueden inscribirse sanjuaninos mayores a 50 años sin que sea un requisito contar con primaria o secundaria completa.

Sobre la metodología, Peñafort explicó que son varios los cursos y que tienen distintas duraciones. Por ejemplo, hay cursos anuales como Yoga, Gimnasia y Natación; otros de dos años como Historia, Filosofía y Psicología; y cursos de tres años como en el caso de Inglés. “La UNSJ entrega certificación cuando se culminan los ciclos. Igual nos encontramos con gente que le encanta repetir y siguen viniendo porque los profesores cambian todos los años el programa. En esos casos se certifica la asistencia, no el curso”, precisó el coordinador del programa.

Desde el inicio del programa hasta el año pasado pasaron 35.000 personas, dato que se celebra ya que sin duda refleja la importancia de este espacio para un sector de la población sanjuanina. Así, la UNSJ reafirma su compromiso con la educación y con la comunidad.

Cómo ser parte de la Universidad de Adultos Mayores

Las inscripciones iniciarán el 2 de marzo, de 18 a 20 horas, en la Escuela Antonio Torres (General Acha 426 Sur, Capital), donde funcionan gran parte de los cursos que se dictan todo el año. Por su parte, el inicio del ciclo lectivo será en abril.

Solo Natación se practica en el Palomar y Computación en la Facultad de Filosofía.

Las propuestas de este año son:

Yoga

Computación

Uso de telefonía celular

Artes plásticas

Filosofía

Psicología

Gimnasia de bajo impacto

Historia de San Juan

Historia del arte argentino

Natación

Lectura y creación literaria

Folclore

Teatro

Coro

Fotografía

Inglés

Para mayor información o consultas los interesados pueden comunicarse vía mail al correo universidad.adultomayorffha@gmail.com. El costo de inscripción es de $10.000; y la cuota mensual de $12.000.