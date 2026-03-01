1 de marzo de 2026 - 08:59

Clima en San Juan: con fuerte viento, mirá cómo estará el tiempo este domingo 1 de marzo

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima en San Juan alcanzará los 35°C.

Por Redacción Diario de Cuyo

Según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional, para este domingo 1 de marzo de 2026, se espera en San Juan que la máxima alcance los 35°C , en tanto que la mínima fue de 20°C en las primeras horas del día.

La jornada se presentará con cielo parcialmente nublado. En tanto que el viento será del norte por la mañana y se pronostica fuerte viento del noroeste para la tarde, con posibilidad de ráfagas de entre 40 y 50 km/h; por la noche rotará este.

Para los próximos días, las máximas ascenderán notablemente, tanto que para domingo y lunes se esperan 39°C.

