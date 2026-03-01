Adepu entra en calor: más tecnología, mejora sanitaria y de canchas, crecimiento del femenino y obra clave en marcha

La liga de fútbol amateur más importante y convocante de San Juan tiene todo listo para la temporada 2026. El presidente de Adepu , Enrique Giménez Castro , detalló a DIARIO DE CUYO los avances logrados de cara al nuevo torneo, que comienza el 7 y 8 de marzo: suma tecnología, mejora la cobertura médica y las canchas, crece la rama femenina y mantiene como objetivo central una obra clave como es la construcción de vestuarios.

“Hoy Adepu está más sólida que nunca”, afirmó Giménez Castro, al trazar un panorama general antes de brindar cifras que reflejan la magnitud de la competencia: alrededor de 3.600 asociados y un movimiento estimado de 4.500 personas cada fin de semana entre jugadores, familias y allegados que se trasladan al predio de Santa Lucía y a las canchas alquiladas, como López y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

En la rama masculina compiten 102 equipos distribuidos en cinco categorías por edades, con jugadores desde los 24 años y una divisional senior cuya base es de 58 años, aunque participan futbolistas incluso mayores. Para esta temporada también se proyecta un fuerte crecimiento del femenino: si bien resta la confirmación oficial, el torneo comenzaría el fin de semana del 14 de marzo. En 2025 participaron ocho equipos y la meta para este año es completar el cupo de 24.

La Liga de Profesionales tiene la particularidad de que pueden disputar el certamen quienes posean título profesional, con algunos cupos libres permitidos por reglamento. En sus canchas se cruzan exfutbolistas, reconocidas autoridades judiciales y hasta el propio gobernador Marcelo Orrego y el vice Fabián Martín, en un ámbito que combina competencia con camaradería. Los tradicionales “tercer tiempo”, con asado y música, son parte de una identidad que se sostiene desde hace años.

En materia de innovación, Adepu dará un paso importante con la incorporación de un nuevo software que permitirá digitalizar la documentación de cada socio. El ingreso al predio será mediante código QR y toda la información quedará resguardada en una plataforma diseñada para proteger y ordenar los datos de los asociados. “El objetivo es brindar mayor seguridad y transparencia”, explicó el presidente.

Otro de los ejes centrales es la mejora en infraestructura y servicios. En cuanto a las canchas, la institución contrató a una empresa de servicio integral que se encarga del cuidado del césped y del mantenimiento general de los espacios comunes del predio. “Queremos que el jugador encuentre cada fin de semana un lugar en condiciones”, sostuvo.

En el plano sanitario, la novedad más ambiciosa será la instalación de un centro de salud dentro del predio, gracias a un convenio con el SMI. Hasta ahora, en cada jornada había una ambulancia en las canchas, mientras que a partir de esta temporada se sumará un módulo fijo con profesionales para primeros auxilios, equipamiento para estudios primarios como electrocardiogramas o placas, y servicio de kinesiología. “Va a ser la primera liga amateur en Argentina en tener algo así”, destacó Giménez Castro.

La obra que desvela a la actual gestión es la construcción de vestuarios propios, un proyecto de 100 metros cuadrados que ya cuenta con un convenio de colaboración firmado con la Municipalidad de Santa Lucía y que aguarda aprobación en Planeamiento. El diseño contempla espacios para hombres, mujeres e inclusivos, además de cambiadores para bebés. “Es una obra muy anhelada por los socios y clave para seguir creciendo, por eso estamos poniendo todas las fichas para que pueda ser una realidad”, remarcó el dirigente.

El balance de la temporada 2025 fue, según el presidente, “sumamente positivo”. Durante el año se concretaron al menos 12 obras, entre ellas la garita de ingreso, canteros, la nueva Secretaría, un espacio para árbitros y la compra de maquinaria. Todo esto es sostenido por un grupo operativo de más de 60 personas que trabaja cada fin de semana para que la competencia funcione. En este 2026, Adepu ya está entrando en calor para redoblar la apuesta.

Enrique Giménez Castro, el abogado que vive Adepu desde adentro

Abogado, casado y padre de tres hijos, Enrique Giménez Castro conduce Adepu desde 2024, aunque su vínculo con la liga viene desde los inicios, cuando un puñado de equipos jugaba en las antiguas canchas del Colegio Médico. Junto a su esposa —también abogada— lleva adelante su estudio jurídico, pero gran parte de su tiempo lo dedica a la gestión deportiva.

Heredó la pasión por la dirigencia de su padre, Enrique Eusebio Giménez Castro, también abogado y uno de los fundadores del acta constitucional del club Los Andes. “Heredé de él la pasión por la gestión”, remarca con orgullo y menciona también los grandes valores aprendidos de su mamá, Silvia Palavecino. Además de presidente, juega en el equipo Abogados C, en la categoría Senior, y se define como alguien cercano al asociado. “Yo actúo más como delegado que como presidente. Escucho todos los problemas y las necesidades de todos. Y si me equivoco, soy capaz de volver atrás”, afirma.

Su día puede ir desde resolver el reclamo de un jugador al que un pelotazo le rompió el parabrisas hasta mantener reuniones con autoridades gubernamentales para gestionar obras. Hincha de River, familiero y con un hobby particular —es DJ y disfruta pasar música en eventos con amigos—, sostiene que Adepu es mucho más que una liga. “Es un orgullo representar a un lugar donde hasta el gobernador puede andar de short y pasarla tan bien. Adepu es una marca registrada, no es una simple asociación. Por eso la protejo tanto y soy tan celoso de mi puesto”, asegura.

Este año habrá elecciones y podría renovar su mandato, aunque evita adelantarse: “Siempre voy a hacer lo que los asociados quieran. Tengo un grupo detrás mío que viene trabajando muy firme y dando pasos muy certeros, pero por ahora pensamos en seguir haciendo bien las cosas este semestre”.