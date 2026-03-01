Slackline, el deporte de equilibrio que combina entrenamiento del cuerpo y la mente para desafiar la gravedad

Todos los martes y jueves en el Parque de Mayo, al lado del Lawn Tennis, se instalan las cintas de Slackline San Juan , el club que desde hace cinco años se enfoca en la práctica del deporte equilibrio . Entre la cordialidad, la amistad y el acompañamiento constante, destaca la invitación a desafiar la gravedad, activando un entrenamiento que combina cuerpo y mente.

El slackline es un deporte de equilibrio que consiste en caminar, saltar y realizar distintas acrobacias sobre una cinta plana que, según el tipo de práctica puede estar tensada al extremo o presentar alguna flexibilidad. Además de desarrollar el equilibrio, permite entrenar la concentración y fortalece la musculatura, siendo una actividad física y mental que puede realizar cualquier persona que se lo proponga, ya que no requiere de conocimientos previos ni de una gran destreza física.

Juliana González y Araceli Gallardo forman parte del club que lleva unos cinco años funcionando en la provincia, y fueron las guías de DIARIO DE CUYO para comprender las particularidades, secretos, tips y todo lo necesario para lograr subirse a la cinta.

Lo primero que se tiene que saber es que para la práctica de la actividad es necesario contar con ropa cómoda. Si bien se puede hacer con calzado, preferiblemente se sugiere que la subida a la cinta sea con los pies descalzos, ya que permite un mejor agarre a la hora de estar suspendidos en el aire.

Antes de aventurarse se realiza un calentamiento para poner a disposición las articulaciones y cada parte del cuerpo, ya que cada parte del mismo entra en juego y muchas veces la tensión o el estar frío puede llevar a una lesión si no hay una conciencia detrás. Movimiento de tobillos, brazos y de cabeza, de rodillas y apertura de cadera forman parte de la entrada en calor básica que cada persona debe realizar antes de ir a la cuerda.

Una de las sugerencias recibidas fue realizar el calentamiento apoyados en un solo pie, para comenzar a ser conscientes del equilibrio y el traslado del peso del cuerpo, sensación que se potencia una vez que se está suspendido.

Con el cuerpo disponible, inicia la práctica. En el caso de principiantes que nunca se subieron a una cinta los primeros encuentros se realizan en compañía de algún miembro del club que acompaña y brinda asistencia para evitar lesiones y caídas.

Las cintas se colocan entre dos puntos, denominados anclajes y el primer paso es sentarse sobre la misma. Parece simple, pero la postura es fundamental. Para ello se debe colocar la columna sobre los isquiones y no dejar caer el peso, sino por el contrario llevar torso y cabeza hacia arriba. Ayuda visibilizar que se tiene un hilo que te tira hacia arriba desde la tapa de la cabeza. Una vez sentados puede ir probando el equilibrio y sentir también la oscilación. Si bien una parte fundamental del entrenamiento es lograr ponerse de pie estando sentado en la cuerda, para quienes comienzan se trabaja a una altura baja que permite subirse directamente desde suelo.

WhatsApp Image 2026-02-27 at 12.55.45 (1)

Identificando la pierna dominante, se coloca el pie sobre la cuerda. Es importante no presionarla, ya que de esa manera se activa el movimiento del slack y hace compleja la subida. Con el acompañamiento de Juli y de Ara en esta oportunidad, se realiza el impulso hacia arriba y se coloca el segundo pie sobre la cinta.

La respiración es crucial en cada momento del entrenamiento, ya que permite controlar el peso del cuerpo, relajar las tensiones musculares e incluso, aunque parezca extraño, calma la cuerda. El primer paso es mantenerse de pie y brindarle disponibilidad a las rodillas, que implica flexionarlas para evitar trabarla. Controlada la respiración y la postura corporal con asistencia se puede comenzar a dar los primeros pasos.

La mirada siempre debe ir a un punto fijo hacia adelante, ya que el mirar hacia abajo lleva a que se pierda el equilibrio. Por su parte, la planta de cada pie debe estar apoyada en su totalidad. Si bien luego se pueden ir probando distintas posturas, para iniciar es importante sentir que todo el pie forma parte del juego.

WhatsApp Image 2026-02-27 at 12.55.45 (2)

La adrenalina de dar los primeros pasos se puede sentir en todo el cuerpo. Si en algún momento la inestabilidad se hace presente, solo basta con girar ambos pies hacia uno de los dos laterales al caer para no lastimarse; aunque es vital aclarar que las caídas pueden suceder, porque son parte del entrenamiento.

Hay quienes son más experimentados y realizan distintos trucos, siendo el highline el nivel más complejo, ya que la cinta se coloca a gran altura, por lo que se debe contar con elementos de seguridad para la práctica.

WhatsApp Image 2026-02-27 at 12.55.45

El club no solo ofrece entrenamientos gratuitos donde prima la cordialidad, amistad y el respeto; sino que además se vive un momento denominado “Chuchu”. Cada persona que asiste al club llega con distintas frutas que terminan dando origen a una ensalada que se comparte entre todos, dando paso al encuentro y conocerse, el disfrute, la charla y las risas.

WhatsApp Image 2026-02-27 at 12.55.46 (2)

El dato para aprender a hacer slackline

Slackline San Juan esta activo todos los martes y jueves en el Parque de Mayo, con horarios que se van definiendo según la estación del año, eligiendo la siesta para los meses más fríos y la tarde noche durante la temporada de calor.

Quienes estén interesados en sumarse al deporte pueden comunicarse al Instagram del club (@slacklinesanjuan) para estar al tanto de los horarios y detalles de cada encuentro. Además se está trabajando en un proyecto de “escuelita”, para que los más pequeños pueda sumarse y tener un horario destinado a ellos.