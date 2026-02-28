Boca: Úbeda estalló por el gol anulado ante Gimnasia de Mendoza

En una noche caliente en La Bombonera , Boca igualó 1-1 ante Gimnasia de Mendoza y sumó su cuarto partido sin triunfos en el Torneo Apertura . Tras el encuentro, Claudio Úbeda expresó su malestar por el gol anulado y aseguró que Boca “tendría que haber ganado” por lo hecho en el segundo tiempo.

San Martín de San Juan perdió 2-1 con Tristán Suárez y sufrió su primera caída en el torneo

Los mejores memes del triunfo de Boca Juniors ante Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina

El entrenador del Xeneize apuntó directamente a la decisión arbitral que invalidó el tanto de Adam Bareiro y sostuvo que, tras revisar la jugada, no existió posición adelantada. El fallo del VAR terminó siendo determinante en el resultado final.

El técnico de Boca Juniors remarcó que su equipo tuvo el control del partido y que en el complemento generó más profundidad. “En el primer tiempo manejamos la pelota, pero en el segundo fuimos más verticales y creamos más situaciones claras”, explicó.

Sobre la acción polémica, fue contundente: “No fue offside, la acabo de ver y no parece. Lo raro es que el árbitro principal no fue a ver el VAR” , afirmó en referencia a la intervención tecnológica que anuló el gol de Bareiro. Si bien las jugadas factuales no requieren revisión en campo, el DT dejó en claro su desacuerdo con la resolución.

Úbeda también se refirió al rendimiento ofensivo y valoró el gol de Miguel Merentiel, destacando la complementariedad con Bareiro. “Siempre es importante que los centrodelanteros conviertan. Miguel necesitaba esa confianza”, sostuvo.

Para más detalles del presente azul y oro, consultá nuestra sección especial con <a href="https://www.diariodecuyo.com.ar/seccion/torneo-apertura-boca-y-river.html">toda la cobertura del Torneo Apertura y los grandes</a>.

Silbidos y preocupación por Cavani

El empate dejó un clima tenso en La Bombonera, con silbidos de los hinchas. “Angustia, dolor, no me gusta. Entiendo la exigencia del hincha de Boca, este tipo de partidos tenemos la obligación de ganarlos”, reconoció el entrenador.

En cuanto a la situación física de Edinson Cavani, confirmó que el delantero arrastra molestias en la zona vertebral que le irradian dolor. El cuerpo médico evalúa realizar estudios más profundos y definir si será necesaria una infiltración u otro tratamiento.

Por ahora, Boca acumula cuatro encuentros sin ganar y la presión crece en un inicio de campeonato que está lejos de las expectativas. Úbeda, sin embargo, intentó llevar un mensaje de autocrítica y reacción: “La sensación es de bronca e impotencia. Fuimos más profundos, pero no alcanzó”.