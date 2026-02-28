Arrancó el Apertura de futsal en San Juan con una lluvia de goles en la Primera División

La fecha inicial del futsal dejó 53 goles en siete partidos y varios candidatos que arrancaron con el pie derecho. El domingo se completa la fecha.

La pelota empezó a rodar y el Apertura del futsal sanjuanino no se guardó nada en su estreno. La Primera División abrió la temporada con una fecha cargada de goles y partidos vibrantes, donde varios equipos dejaron en claro que irán por protagonismo desde el arranque.

Uno de los encuentros más impactantes fue el triunfo de Alianza 10-7 sobre Krause, en un verdadero partidazo que tuvo ritmo frenético y emociones hasta el cierre. También pegó fuerte Unión, que venció 5-2 a Hualilán como visitante y arrancó sumando de a tres.

La Gloria fue otro de los que mostró contundencia: goleó 9-3 a Villa Porres, mientras que Barrios de Pie superó 5-2 a Barrio Mercedario, demostrando eficacia en los momentos clave del juego.

image El futsal sanjuanino comenzó con todo el viernes por la noche. FOTO: GENTILEZA LIGA SANJUANINA En otros resultados destacados de la primera jornada, Barrio CGT derrotó 4-2 a Sportivo Desamparados, y Defensores de Argentinos se impuso con claridad 4-0 frente a Barrio Rivadavia, en una de las victorias más sólidas del inicio del certamen.

Cómo sigue la 1° fecha del Apertura de la Liga Sanjuanina La fecha se completará el domingo 1 de marzo desde las 21:00, con dos partidos que prometen intensidad: Barrio Escobar enfrentará a Las Águilas, mientras que Huarpes se medirá ante SEC.