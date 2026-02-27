Se filtró un brutal reto de Flavio Briatore a Franco Colapinto: "El problema sos vos"

Arrancó la cuenta regresiva, se viene una nueva temporada de Fórmula 1 , pero también comienza conocerse el detrás de escena de 2025. A dos días del estreno de Drive to Survive, comienzan a filtrarse detalles que muestran el estrés psicológico al que son sometidos los pilotos del Gran Circo. Y en algunas secuencias empieza a destaparse la odisea que atravesó Franco Colapinto para ser ratificado en el asiento de Alpine en 2026.

Franco Colapinto logró el mejor tiempo de Alpine en el primer día de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin

Según cuenta Olé, que accedió a todos capítulos de la serie de Netflix por adelantado, las cámaras captaron un reto de Flavio Briatore , hoy asesor ejecutivo de Alpine, para Franco Colapinto: "El problema sos vos, tenés que mejorar", le exige.

La situación se da en los primeros momentos del argentino en Alpine, justo antes de su debut en el Gran Premio de Emilia-Romagna cuando hizo su estreno en la escudería, en Imola.

Antes de la Q1, el italiano citó al pilarense y, con el gesto adusto, le advirtió, "no cometas errores". Pero en su primera salida, Franco no pudo con sus nervios ni con el inestable A525 y lo chocó contra un muro. Ese yerro del argentino, disparó un sermón subido de tono de Briatore.

El diálogo que refleja Olé es el siguiente:

Colapinto: Fue una cagada mía...

Briatore: No deberías cometer esos errores...

Colapinto: Fue una cagada mía.

Briatore: Sí, lo sé, fue una cagada tuya, pero si tu cagada rompe el auto, también es una cagada mía.

Colapinto: Podemos cambiar cosas en mi auto.

Briatore: Yo decido qué hacer. El problema sos vos, tenés que mejorar.

El camino recorrido por Franco Colapinto en la Fórmula 1

Hasta ahora, la historia de Colapinto en la Fórmula 1 ha sido una montaña rusa. Fue confirmado como titular en Alpine -reemplazando a Jack Doohan- a mitad de 2025, pero su coche nunca respondió y la temporada pasada fue más agria que dulce.

A pesar de los altibajos, la dirigencia gala decidió mantener la confianza en Colapinto y ratificarlo como piloto para la temporada 2026 junto a Pierre Gasly, una apuesta a largo plazo que busca consolidar al argentino como una pieza estable en la grilla mundial.

Este año, la temporada parece pintar distinta. Y, tas los ensayos oficiales, un análisis de la Fórmula 1 asegura que los autos de Franco y Pierre Gasly dieron el salto más grande con la nueva tecnología y podrían estar peleando entre las mejores escuderías de la zona media.