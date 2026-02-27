Se sortearon los octavos de final de la Champions League 2026: Manchester City enfrentará a Real Madrid

Los equipos más poderosos de Europa conocieron a sus rivales en un evento que se desarrolló en Nyon, Suiza.

Compartir







El sorteo que se realizó en Nyon, Suiza, confirmó que habrá otro Real Madrid-Manchester City por Champions League: definirán el pasaje a cuartos de final. El encuentro de ida será en el Estadio Santiago Bernabéu de España y la vuelta se jugará en el Etihad Stadium de Inglaterra. El que avance se topará en la siguiente instancia con el ganador de Atalanta de Italia-Bayern Múnich de Alemania.

Por ese mismo lado de la llave, pero en la parte superior del cuadro, París Saint Germain de Francia y el Chelsea de Inglaterra tendrán un apasionante cruce de octavos de final. El vencedor irá en la siguiente instancia contra el que supere el cruce entre Galatasaray de Turquía y Liverpool de Inglaterra.

El otro finalista saldrá de una fase del cuadro que tiene como duelos en octavos de final a Newcastle-Barcelona, Atlético Madrid-Tottenham, Bodo Glimt-Sporting Lisboa y Bayer Leverkusen-Arsenal.

Los compromisos de ida se desarrollarán el martes 10 y el miércoles 11 de marzo. Los partidos de vuelta, que cerrarán las llaves, se celebrarán el martes 17 y el miércoles 18 de ese mismo mes.

La gran final, marcada en el calendario para el sábado 30 de mayo, será en el Puskás Aréna de Budapest (Hungría).