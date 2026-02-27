27 de febrero de 2026 - 11:07

Se sortearon los octavos de final de la Champions League 2026: Manchester City enfrentará a Real Madrid

Los equipos más poderosos de Europa conocieron a sus rivales en un evento que se desarrolló en Nyon, Suiza.

El sorteo que se realizó en Nyon, Suiza, confirmó que habrá otro Real Madrid-Manchester City por Champions League: definirán el pasaje a cuartos de final. El encuentro de ida será en el Estadio Santiago Bernabéu de España y la vuelta se jugará en el Etihad Stadium de Inglaterra. El que avance se topará en la siguiente instancia con el ganador de Atalanta de Italia-Bayern Múnich de Alemania.

La final de la Champions League se jugará el 30 de mayo en Hungría.

Por ese mismo lado de la llave, pero en la parte superior del cuadro, París Saint Germain de Francia y el Chelsea de Inglaterra tendrán un apasionante cruce de octavos de final. El vencedor irá en la siguiente instancia contra el que supere el cruce entre Galatasaray de Turquía y Liverpool de Inglaterra.

El otro finalista saldrá de una fase del cuadro que tiene como duelos en octavos de final a Newcastle-Barcelona, Atlético Madrid-Tottenham, Bodo Glimt-Sporting Lisboa y Bayer Leverkusen-Arsenal.

Los compromisos de ida se desarrollarán el martes 10 y el miércoles 11 de marzo. Los partidos de vuelta, que cerrarán las llaves, se celebrarán el martes 17 y el miércoles 18 de ese mismo mes.

La gran final, marcada en el calendario para el sábado 30 de mayo, será en el Puskás Aréna de Budapest (Hungría).

