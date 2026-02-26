River Plate despidió a Gallardo con un triunfo 3-1 ante Banfield en el Monumental

En una noche atravesada por la emoción, River Plate venció 3-1 a Banfield en el Estadio Mas Monumental , por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional , y le regaló a Marcelo Gallardo una despedida con victoria en su último partido como entrenador del club.

Los memes luego de que Marcelo Gallardo anunciara su salida de River

Ovación total para Marcelo Gallardo y silbidos masivos al plantel en el Monumental

El equipo de Núñez abrió el marcador a los 12 minutos del primer tiempo , cuando Ian Subiabre ejecutó un tiro libre al área y Lucas Martínez Quarta conectó de cabeza para el 1-0 . El defensor, capitán del equipo, celebró con un abrazo cargado de simbolismo junto al Muñeco.

Banfield reaccionó antes del descanso. A los 44 minutos de la primera etapa , Mauro Méndez igualó el encuentro tras una jugada que fue revisada por el VAR y convalidada por el árbitro Hernán Mastrángelo , luego de que en primera instancia se sancionara posición adelantada.

El complemento fue un vendaval del Millonario. A los 40 segundos del segundo tiempo , Subiabre definió, el arquero dio rebote y Sebastián Driussi apareció para marcar el 2-1 . El delantero volvió a fundirse en un abrazo con Gallardo, en otra postal emotiva de la noche.

La diferencia se amplió a los 12 minutos del segundo tiempo , cuando Tomás Galván envió un centro desde la izquierda y Joaquín Freitas empujó para el 3-1 definitivo .

En el tramo final hubo cambios en ambos equipos —ingresaron, entre otros, Kendry Páez, Giuliano Galoppo y Santiago Lencina en River, mientras que Rodrigo Auzmendi, Neyder Moreno y Nicolás Meriano lo hicieron en la visita— y el partido se tornó friccionado, con amonestaciones para Mauro Méndez, Lautaro Rivero y Tomás Adoryan.

La noche tuvo un clima particular desde el inicio. Gallardo fue ovacionado en su salida al campo de juego, pero también se escucharon cánticos de repudio hacia el plantel antes del comienzo y tras el cierre del primer tiempo.

Con el pitazo final de Mastrángelo, River selló el 3-1 definitivo y despidió a su entrenador más exitoso con una victoria en casa, en una jornada que combinó tensión, emoción y el reconocimiento a un ciclo histórico.

Síntesis River - Banfield

River Plate 3 – Banfield 1

Estadio: Mas Monumental (CABA)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Goles:

PT 12’ Lucas Martínez Quarta (R); PT 44’ Mauro Méndez (B).

ST 1’ Sebastián Driussi (R); ST 12’ Joaquín Freitas (R).

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Tomás Galván; Sebastián Driussi, Joaquín Freitas e Ian Subiabre.

DT: Marcelo Gallardo.

Cambios: Kendry Páez por Subiabre; Agustín Ruberto por Freitas; Giuliano Galoppo por Aníbal Moreno; Santiago Lencina por Driussi.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Lautaro Villegas, Lisandro Piñero; Tiziano Perrotta; Mauro Méndez.

DT: Pedro Troglio.

Cambios: David Zalazar por Lautaro Gómez; Tomás Adoryan por Lautaro Villegas; Neyder Moreno por Piñero; Nicolás Meriano por Vittor; Rodrigo Auzmendi por Perrotta.